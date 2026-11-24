หนุ่ม กรรชัย โพสต์เฟซบุ๊กสั้น ๆ กูอ่ะ ประเสริฐ แต่มึงอ่ะ ต่ำทราม เฉลยแล้วหมายถึงอะไร
หนุ่ม กรรชัย โพสต์เฟซบุ๊กสั้น ๆ กูอ่ะ ประเสริฐ แต่มึงอ่ะ ต่ำทราม ด่าใครหรือโฆษณาหนังเฉย ๆ
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 หนุ่ม กรรชัย โพสต์เฟซบุ๊กสั้น ๆ ว่า กูอ่ะ ประเสริฐ แต่มึงอ่ะ ต่ำทราม #ประเสริฐ 26 พ.ย.นี้ ทุกโรงภาพยนตร์
แม้จะโพสต์สั้น ๆ แต่หลายคนก็สงสัยว่า นี่คือโพสต์โฆษณาภาพยนตร์หรือมีอะไรเป็นส่วนตัวอยู่ในนั้นด้วย
ล่าสุด หนุ่ม กรรชัย อธิบายถึงประเด็นนี้ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ว่า โพสต์นี้หมายถึงการโฆษณาภาพยนตร์เรื่องประเสริฐ