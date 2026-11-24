สาวนักเรียนนอก ไอคิว 140 บ้านฐานะดี ผันเป็นนางเอก AV เผยเหตุผลคาดไม่ถึง
ริอาสุ มิซึทานิ นางเอก AV ญี่ปุ่น ไอคิว 140 นักศึกษาเคโอ ลูกสาวบ้านรวย เผยเหตุผลเข้าวงการที่คาดไม่ถึง คลอดลูกแล้วยังกลับมารับงานต่อ
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 เว็บไซต์ HK01 รายงานเรื่องราวของ ริอาสุ มิซึทานิ (Riasu Mizutani) สาวญี่ปุ่นวัยยี่สิบต้น ๆ ที่มีโปรไฟล์ไม่ธรรมดา ทั้งไอคิว 140 กำลังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเคโอ ใช้ภาษาอังกฤษและญี่ปุ่นได้คล่อง ทำงานเป็นนักแปล และยังเป็นคุณแม่ลูกหนึ่ง แต่ที่หลาย ๆ คนตกใจคือ เธอยังมีอีกอาชีพหนึ่งอย่างการเป็นนางเอก AV
ริอาสุ เกิดที่เมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา พ่อเป็นผู้บริหารบริษัทการค้าชื่อดังของญี่ปุ่น เธอกลับมาญี่ปุ่นตอนอายุราว 1-2 ขวบ จนพ่อถูกย้ายให้ไปประจำที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ตอนที่เธอเรียนอยู่ชั้น ป.2 ริอาสุจึงต้องย้ายตามพ่อไปด้วย
ช่วงแรกที่ย้ายไปเธอพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลย ความอัดอั้นนั้นทำให้เธอทุ่มเทในการเรียนอย่างหนัก และใช้เวลาเพียง 2 ปี ก็พูดภาษาอังกฤษได้คล่องไม่ต่างจากคนท้องถิ่น จนเมื่อกลับมาญี่ปุ่นช่วง ม.ต้น เธอสอบเข้าโรงเรียนดังที่ขึ้นชื่อว่าเข้าเรียนได้ยาก และตั้งเป้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
แต่ช่วงเรียน ม.6 เธอกลับไม่มีสมาธิ เขียนเรียงความเพื่อยื่นสมัครไม่ได้เลยสักตัวอักษร จนไม่ได้ยื่นใบสมัครฮาร์วาร์ด เธอจำได้ว่าตอนนั้นเธอมักจะเดินเตร่ไปตามถนนคนเดียว โดยไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องทำอะไร
สุดท้ายเธอสอบติดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคโอ และเดือนต่อมาเธอก็ได้ทุนไปเรียนต่อที่วิทยาลัยกรินเนลล์ในสหรัฐฯ ซึ่งเธอเลือกไปเรียนที่นั่นแทน
ริอาสุ ยอมรับว่า เธออยากเรียนรู้เรื่องเซ็กส์ก่อนที่จะเดินทางไป เพราะที่บ้านไม่เคยสอนเธอเรื่องนี้ ความเข้าใจทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องชายหญิงของเธอมาจากการ์ตูนสำหรับผู้ใหญ่ที่เธอแอบอ่านเท่านั้น ขณะที่เพื่อนซึ่งอยู่ต่างแดนก็เคยเตือนเธอว่า ถ้าเธอไปอยู่ที่นั่นโดยไม่มีประสบการณ์อะไรเลยคงจะอันตราย ด้วยเหตุนี้ก่อนเดินทางไปสหรัฐฯ เธอจึงเลือกที่จะมีเซ็กส์กับเพื่อนผู้ชายที่สนิท โดยที่เขาคนนั้นไม่ใช่แฟนของเธอ
เมื่อไปถึงสหรัฐฯ เธอเริ่มสนใจในวัฒนธรรมการมีความสัมพันธ์แบบไม่ผูกมัด ไม่เกี่ยวกับความรัก แค่ 2 ฝ่ายยินยอมก็มีความสัมพันธ์กันได้ แต่เมื่อเธอได้ไปร่วมกลุ่มแล้วเห็นกับตาจริง ๆ พบว่าความสัมพันธ์เหล่านั้นช่างซับซ้อนวุ่นว่าย มีแต่ปัญหาเรื่องความรู้สึก เธอจึงค่อย ๆ ถอยห่างออกมา
แต่มุมมองของเธอเปิดกว้างอีกครั้ง เธอเลือกเรียนด้านเพศศึกษา อ่านงานเขียนของนักเขียนกลุ่มหลากหลายทางเพศ และศึกษาประวัติศาสตร์สตรีนิยม ทำให้มุมมองเรื่องเพศของเธอเปลี่ยนไป จากเดิมที่มองว่าเป็นเรื่องลบ เป็นสิ่งที่คนอื่นใช้มองและบริโภคตัวเธอ แต่เมื่อเรียนจบเธอพบว่าเรื่องเพศสามารถเป็นเรื่องที่ผู้หญิงเลือกสนุกกับมันเองได้
อย่างไรก็ตาม ช่วงที่อยู่สหรัฐฯ เธอทั้งเรียน ทำงานอาสาสมัคร และฝึกงานไปพร้อมกัน ได้นอนแค่วันละ 4 ชั่วโมงอยู่ปีครึ่ง จนร่างกายและจิตใจทรุดโทรม ป่วยซึมเศร้า ต้องพักการเรียนและกลับญี่ปุ่นพร้อมครอบครัว
ระหว่างพักการเรียน 2 ปี เธอรับงานแปล ไปเที่ยวกลางคืน ใช้แอปฯ หาคู่ และทำงานพาร์ตไทม์ในอุตสาหกรรมสำหรับผู้หญิง ใช้ชีวิตโดยไม่ยึดติดกับเส้นทางเดิม ๆ อีก ก่อนสอบกลับเข้ามหาวิทยาลัยเคโออีกครั้งในคณะพาณิชยศาสตร์
สำหรับเหตุผลที่เข้าวงการ AV ริอาสุ บอกว่า เธออยากศึกษากฎหมาย AV ฉบับใหม่ของญี่ปุ่นที่ผ่านเมื่อปี 2565 เพื่อป้องกันและเยียวยาผู้ที่ถูกบังคับหรือหลอกลวงให้แสดง โดยเธอไม่เห็นด้วยกับตรรกะของกฎหมายนี้ เพราะมองว่าตั้งสมมติฐานให้นักแสดงหญิงเป็นผู้อ่อนแอที่ถูกล้างสมองและรอการช่วยเหลือ ซึ่งเป็นการมองแบบเหยียดจากที่สูง เธอจึงเลือกเข้าไปเป็นผู้เกี่ยวข้องเอง
"สัญญาหน้าตาเป็นอย่างไร ในกองถ่ายเกิดอะไรขึ้นจริง ๆ กฎหมายคุ้มครองใคร และทำร้ายใคร คนที่ดูอยู่จากภายนอกไม่มีทางเข้าใจได้" ริอาสุ กล่าว ขณะเดียวกันเธอก็ยอมรับตรง ๆ ว่านี่ไม่ใช่เหตุผลเดียว โดยเธอยอมรับว่าอยากจะร่วมงานกับคนที่มีทักษะในด้านนั้น
ริอาสุถูกแมวมองทักในเดือนสิงหาคม 2565 และผลงานเดบิวต์ออกวางจำหน่ายในเดือนเมษายน 2566 โดยค่ายโปรโมตเธอว่าเป็นสาวไอคิว 140 ฉลาด เท่ ที่กลับมาจากต่างประเทศ และเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยตัวจริง
ต่อมาในเดือนมีนาคม 2568 เธอออกมาประกาศข่าวตั้งครรภ์ โดยไม่เผยว่าพ่อเด็กเป็นใคร และช่วงก่อนคลอดเธอยังทำงานตามปกติ ทั้งร่วมกิจกรรมพบปะแฟน ๆ และโปรโมตผลงาน ไม่นานหลังคลอด ประธานค่ายหนังแห่งหนึ่งก็ชวนเธอมาถ่ายงาน โดยระบุว่า "คุณอยู่ในช่วงเวลาพิเศษที่มีจำกัด ถ้าพลาดโอกาสนี่้ไปจะไม่มีอีกแล้ว" ซึ่งเธอตอบตกลง และผลงานเรื่องนี้ก็ทำให้เกิดเสียงวิจารณ์มากมาย
เมื่อถูกถามว่าถ้าลูกโตมารู้อาชีพของแม่จะทำอย่างไร ริอาสุ ตอบว่า เธอเตรียมใจไว้แล้ว และสักวันจะบอกลูกด้วยตัวเอง "ฉันคิดมาดีแล้วถึงได้ประกาศเรื่องตั้งครรภ์และการคลอดต่อสาธารณะ"
ปัจจุบันเธอวางแผนเขียนหนังสือถ่ายทอดสิ่งที่พบในวงการ และอยากก่อตั้งแบรนด์หนังผู้ใหญ่ที่ผู้หญิงเป็นผู้นำและเป็นมิตรกับผู้หญิง พร้อมทิ้งท้ายว่า "นักแสดงหญิง ถ้าไม่ใช้สมอง จะอยู่รอดไม่ได้"