จอนนี่ มือปราบ อัปเดตอาการ อำนาจ รื่นเริง ต้องส่งรักษาอีกครั้ง หลังมีพฤติกรรมผิดปกติ
จอนนี่ มือปราบ อัปเดตอาการล่าสุดของ อำนาจ รื่นเริง อดีตแชมป์โลกมวยสากล หลังกลับมามีพฤติกรรมผิดปกติและแอบดื่มสุราหลายครั้ง จนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาอีกครั้ง พร้อมยืนยันจะไม่ทอดทิ้งเพื่อน แม้ต้องช่วยเหลือกันอีกกี่ครั้งก็ตาม
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 จอนนี่ มือปราบ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก อัปเดตความเคลื่อนไหวของ อำนาจ รื่นเริง อดีตนักมวยทีมชาติไทยและอดีตแชมป์โลก IBF หลังกลับมาอยู่ในการดูแลของเจ้าตัวอีกครั้ง
โดย จอนนี่ มือปราบ เปิดเผยว่า ช่วงที่ผ่านมาอำนาจมีอาการผิดปกติทางพฤติกรรม หลังแอบดื่มสุราหลายครั้งติดต่อกัน ส่งผลให้เริ่มพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องและมีอาการทางระบบประสาทกำเริบ แม้ในขณะนี้จะยังสามารถพูดคุยสื่อสารได้ และยังไม่มีอาการตะโกนโวยวายก็ตาม
จอนนี่ ระบุว่า ขณะนี้กำลังนำตัวอำนาจส่งโรงพยาบาลพิบูล เพื่อส่งต่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์ พร้อมย้ำถึงแนวทางการช่วยเหลือว่า แม้อำนาจจะกลับมามีอาการผิดปกติอีกครั้ง ก็จะพาไปรักษา เพราะยังมองว่าเขาเป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแล และยืนยันว่าจะไม่ทอดทิ้งอย่างแน่นอน
ต่อมา จอนนี่ มือปราบ ได้โพสต์ข้อความเพิ่มเติมถึงอาการของอำนาจ โดยแสดงความกังวลว่า สมองและระบบประสาทของอดีตนักมวยรายนี้ได้รับความเสียหายอย่างมาก แม้จะมีช่วงที่อาการดีขึ้น แต่ก็เป็นเพียงระยะเวลาสั้น ๆ ก่อนจะกลับมามีอาการอีกครั้ง
จอนนี่ ยังเผยว่า สิ่งที่เป็นห่วงมากที่สุดไม่ใช่เพียงเรื่องอาการป่วย แต่คือชีวิตของอำนาจในวันที่ขาดสติหรือไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ว่าจะมีใครคอยอยู่เคียงข้างและช่วยพาไปรักษาหรือไม่ พร้อมยืนยันว่าจะทำหน้าที่ดูแลอำนาจให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะตอนนี้ทั้งคู่ถือเป็นเพื่อนกันแล้ว และจะไม่ทอดทิ้งกัน แม้จะต้องช่วยเหลือกันอีกนับร้อยครั้งก็ตาม
นอกจากนี้ จอนนี่ ยังฝากข้อความถึงอำนาจด้วยความห่วงใยว่า ขอให้ไปรักษาตัวให้ดี เมื่ออาการดีขึ้นแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอีกครั้ง พร้อมยอมรับว่ารู้สึกสงสารกับสิ่งที่เพื่อนต้องเผชิญเป็นอย่างมาก
เปิดประวัติ อำนาจ รื่นเริง อดีตนักมวยทีมชาติไทย เจ้าของแชมป์โลก IBF
สำหรับ อำนาจ รื่นเริง หรือชื่อเล่นว่า เพชร เกิดวันที่ 18 ธันวาคม 2522 เป็นอดีตนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย และอดีตนักมวยไทยระดับแชมป์เวทีลุมพินี ก่อนก้าวเข้าสู่วงการมวยสากลอาชีพจนประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ
เส้นทางสำคัญในวงการมวยของ อำนาจ รื่นเริง ได้แก่
- ปี 2555 เริ่มชกมวยสากลอาชีพครั้งแรกในวัย 32 ปี และสร้างสถิติชนะต่อเนื่อง
- ปี 2556 คว้าแชมป์ IBF ASIA รุ่นฟลายเวท ก่อนป้องกันตำแหน่งได้ 3 ครั้ง
- ปี 2557 สร้างชื่อด้วยการคว้าแชมป์โลกสหพันธ์มวยนานาชาติ (IBF) รุ่นฟลายเวท หลังเอาชนะคะแนน ร็อคกี้ ฟูเอนเตส นักชกชาวฟิลิปปินส์
- ปี 2558 ป้องกันแชมป์โลกด้วยการเอาชนะ โจว ซื่อหมิง นักชกชื่อดังชาวจีน ที่มาเก๊า
- ปี 2559 หวนกลับไปแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น และคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิก 2016 ที่ประเทศบราซิล ก่อนคว้าเหรียญเงินในการแข่งขันคัดเลือกโอลิมปิกที่เวเนซุเอลา
อำนาจ รื่นเริง ถือเป็นนักชกไทยที่มีผลงานโดดเด่น โดยเฉพาะการคว้าแชมป์โลก IBF และการเอาชนะคู่ชกฝีมือดีจากหลายประเทศ สร้างชื่อเสียงให้กับวงการมวยไทยในระดับนานาชาติ