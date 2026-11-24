บ่าวสาวควงคู่เข้าพิธีวิวาห์ในโบสถ์ พอหันไปเห็นเจ้าบ่าว เจ้าสาวเข้าช่วยแทบไม่ทัน
เกือบหลับแต่กลับมาได้ บ่าวสาวควงคู่เข้าพิธีวิวาห์ในโบสถ์ พอหันไปเห็นเจ้าบ่าว เจ้าสาวเข้าช่วยแทบไม่ทัน
ผู้ใช้ TikTok @pimnapa.w ได้เผยภาพคู่บ่าวสาว กับนาทีที่สำคัญที่สุดในชีวิต โดยทั้งคู่พากันจูงมือเข้าพิธีแต่งงานในโบสถ์ ยังไม่ทันได้เริ่มพิธี เจ้าสาวหันไปเห็นเจ้าบ่าว แทบจะยืนหลับในงานแล้ว ถ้าเจ้าสาวไม่คว้าแขนช่วยพยุงตัว มีหวังได้ลงไปนอนที่พื้นแน่ ๆ ใครที่เคยผ่านการแต่งงานมาก่อน จะเข้าใจความรู้สึกนี้เป็นอย่างดี
ภาพจาก TikTok @pimnapa.w