พ่อค้าทำผัดหมี่ให้ลูกค้า เห็นลีลาในการผัด ทำลูกค้าอึ้งทั้งร้าน
สั่งพิเศษได้ธรรมดา พ่อค้าทำผัดหมี่ให้ลูกค้า เห็นลีลาในการผัด ทำลูกค้าอึ้งทั้งร้าน
ผู้ใช้ TikTok @food.asia0 ได้เผยภาพพ่อค้าขายผัดหมี่ในจีน โชว์สกิลในการผัดขั้นเทพ ในชนิดที่ว่าลูกค้าที่มาซื้อเห็น แทบยืนอ้าปากค้างไปเลยทีเดียว ดูท่าพ่อค้าน่าจะใส่เส้นไปเยอะ หลังจากที่อยู่ในขั้นตอนของการผัด เส้นแทบกระจายออกจากกระทะเยอะพอสมควร จนชาวเน็ตถึงกับแซวว่า เส้นไหนไม่อร่อย มันจะกระโดดออกจากกระทะ ปริมาณไม่เน้น ขอเน้นลีลาไว้ก่อน
ภาพจาก TikTok @food.asia0