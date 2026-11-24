เปิดสาเหตุโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ ประกาศให้นักเรียนนำข้าวมากินเอง ตั้งแต่ 30 พ.ย.
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ ประกาศขอให้นักเรียนนำข้าวมากินเอง ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป เนื่องจากรอการจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวัน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ มีการประกาศถึงกฎใหม่เรื่องอาหารกลางวันของภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2569 มีความเปลี่ยนแปลงบางอย่าง โดยขอให้นักเรียนนำอาหารมารับประทานเอง ข้อความทั้งหมด ดังนี้
ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองทุกท่าน
เนื่องจากโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะอยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
โรงเรียนจึงขอความร่วมมือผู้ปกครองเตรียมอาหารกลางวันให้นักเรียนนำมารับประทานเองเป็นการชั่วคราว
เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป จนกว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณตามปกติ
โรงเรียนขออภัยในความไม่สะดวก และขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านสำหรับความเข้าใจและความร่วมมือ
ทั้งนี้ รบกวนผู้ปกครองช่วยติดตามงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาด้วย
สจ.กอล์ฟ ชี้แจงแล้ว
เฟซบุ๊ก สจ.กอล์ฟ วิรัตน์ สีสาม โพสต์ชี้แจงใต้คอมเมนต์ว่า ขออนุญาตชี้แจงตามนี้นะครับ ในตอนที่เป็นเลขานายก ปี 2567
งบประมาณอาหารกลางวันเด็ก เป็นงบจากกระทรวงศึกษาธิการที่ส่งตรงมาให้ท้องถิ่นช่วยจัดการ ตรวจสอบเอกสารและเช็กความถูกต้องของโรงเรียนในเขตพื้นที่
หากเอกสารที่โรงเรียนจัดทำส่งมอบให้กับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต. หรือเทศบาล จะต้องตรวจสอบเอกสารให้ชัดเจน ถูกต้องตามระเบียบ หลังจากนั้นทาง อบต. จึงจะโอนเงินงบประมาณส่งต่อให้โรงเรียนตามไตรมาส โดยเฉลี่ย 50 วัน
และทุกครั้งที่ถึงตามระยะเวลาที่กำหนด โรงเรียนจะต้องทำหนังสือมาส่งแจ้งที่ อบต.บางปลา ซึ่งระเบียบดังกล่าวทางกระทรวงเป็นผู้กำหนด
ในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ผมไม่สามารถทราบข้อมูลในเชิงลึกได้ เนื่องจากผมไม่ได้ประจำตำแหน่งทำงานด้านเอกสารใน อบต.บางปลา จะเป็นส่วนของคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทั้งโรงเรียนและ อบต. ในเขตพื้นที่ที่พูดคุยและสื่อสารกันครับ
ผมรู้แต่ว่าอะไรที่เป็นประโยชน์กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ ผมพยายามจะผลักดันและนำสิ่งนั้นกระจายเข้าสู่โรงเรียนวัดบ้านโบสถ์มัสยิด
ล่าสุดทางซิกไทยแลนด์ได้มาจัดแข่งขันเรือเร็วที่คลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ ผมเป็นคนประสานให้ท่าน ผอ. ทุกโรงเรียนที่อยู่ในเขตตำบลบางปลา ไปขึ้นเวทีรับเงินสดจากผู้จัดการแข่งขัน โรงเรียนละ 100,000 บาท ได้รับสิทธิ์เสมอเหมือนกันทุกโรงเรียนในเขตตำบลบางปลาครับ
ที่เหลือสะพานบุญในสิ่งที่ผมทำครั้งนี้ จะเกิดขึ้นไปนั่งอยู่ในใจโรงเรียนไหน คณะผู้บริหารไหนหรือเปล่า สุดแล้วแต่เขาเลือกพิจารณาครับ เพราะผมถือว่าสิ่งที่ผมทำชัดเจน เหมาะสม และถูกต้องที่สุดในความรู้สึก
ป.ล. เหตุการณ์การรับเงินอุดหนุนช้าไม่ใช่เพิ่งมาเกิดในยุคสมัยนายกวีระ สีสาม เท่าที่ผมโทรสอบถาม ผอ. ท่านอื่น ผมได้รับข้อมูลว่า ปัญหางบประมาณอาหารกลางวันเริ่มมีตั้งแต่ต้นปีก่อนแล้วครับ ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมประเด็นนี้ถึงได้สื่อสารและโพสต์ลงโซเชียลในช่วงเวลานี้