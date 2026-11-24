ซูเปอร์เอลนีโญยังเบาไป แปลงร่างเป็น เมก้าเอลนีโญ ส่อแรงสุดในรอบ 1,000 ปี
เอลนีโญ 2569 ทวีความรุนแรงจนถูกเรียกว่า "เมก้าเอลนีโญ" หลังน้ำทะเลใกล้หมู่เกาะกาลาปากอสร้อนเกินปกติเกือบ 10 องศา WMO ชี้จะพีคปลายปีนี้ แต่ผลกระทบลากยาวถึงปี 2570
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2569 เว็บไซต์เดลี่เมล รายงานว่า ปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญ (Super El Niño) ที่ทั่วโลกจับตายังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยแผนที่ล่าสุดชี้ว่า อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในบางพื้นที่ของมหาสมุทรแปซิฟิกพุ่งสูงกว่าปกติถึง 10 องศาเซลเซียส จนผู้เชี่ยวชาญระบุว่าปรากฏการณ์นี้กำลังก้าวเข้าสู่ขอบเขตที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และได้แปลงร่างกลายเป็น "เมก้าเอลนีโญ" (Mega El Niño) ไปแล้ว
ผู้ที่ใช้คำว่า เมก้าเอลนีโญ คือ ไรอัน เมาเอ นักอุตุนิยมวิทยา ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ องค์การบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐฯ (NOAA) โดยเขาโพสต์บัญชี X @RyanWeather ว่า "ค่าความผิดปกติของอุณหภูมิผิวน้ำทะเล +10 องศาเซลเซียส ใกล้หมู่เกาะกาลาปากอส และนอกชายฝั่งเปรู ตอนนี้..คือเมก้าเอลนีโญแล้ว"
พร้อมแนบแผนที่ซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะปานกลางแห่งยุโรป (ECMWF) แสดงแถบน้ำอุ่นผิดปกติขนาดใหญ่ทอดยาวข้ามแปซิฟิกเขตศูนย์สูตร จากชายฝั่งอเมริกาใต้ไปจนถึงแปซิฟิกตอนกลาง
อย่างไรก็ตาม เดลี่เมล ระบุว่า มหาสมุทรแปซิฟิกไม่ได้ร้อนขึ้น 10 องศาเซลเซียสทุกพื้นที่ ตัวเลขดังกล่าวเป็นจุดร้อนเฉพาะใกล้อเมริกาใต้ ขณะที่ความแรงของเอลนีโญมักวัดจากพื้นที่ที่กว้างกว่ามากในแปซิฟิกตอนกลาง ซึ่งค่าความผิดปกติโดยทั่วไปอยู่ที่ราว 3-4 องศาเซลเซียส แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังถือว่าติดอันดับเอลนีโญที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยบันทึกมา
ส่วนคำว่าซูเปอร์เอลนีโญนั้น องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ไม่ได้ใช้ เนื่องจากไม่ใช่การจัดระดับตามมาตรฐานอย่างเป็นทางการ ขณะที่คำว่าเมก้าเอลนีโญเป็นคำที่นายเมาเอใช้เรียกเอง
ส่อแรงสุดในรอบ 1,000 ปี
ด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาสหราชอาณาจักร (Met Office) ระบุว่า เอลนีโญครั้งนี้ทำลายสถิติเดิมไปแล้ว กลายเป็นเหตุการณ์ที่แรงที่สุดนับตั้งแต่มีการตรวจวัด โดยศาสตราจารย์อดัม สเคฟ หัวหน้าฝ่ายพยากรณ์ระยะยาวของ Met Office กล่าวว่า การที่เอลนีโญทำลายสถิติได้ทั้งที่ยังเหลืออีกหลายสัปดาห์กว่าจะถึงจุดพีคของปีนี้ แสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์นี้ใหญ่โตเพียงใด
ขณะที่ศาสตราจารย์แมต คอลลินส์ นักวิทยาศาสตร์ด้านภูมิอากาศแห่งมหาวิทยาลัยเอ็กซิเตอร์ ระบุว่า เหตุการณ์นี้อาจกลายเป็นเอลนีโญที่แรงที่สุดในรอบ 1,000 ปี แม้ยังไม่ถึงจุดพีค ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจาก ซีก เฮาส์ฟาเธอร์ นักวิทยาศาสตร์ด้านภูมิอากาศ ที่ชี้ว่าเอลนีโญครั้งนี้น่าจะแรงที่สุดในรอบ 1,000 ปี โดยอ้างอิงหลักฐานจากวงปีของต้นไม้และปะการังในมหาสมุทร
อย่างไรก็ดี หากวัดด้วยดัชนีทางการของ NOAA ซึ่งเฉลี่ยข้อมูลแบบ 3 เดือน ค่าช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม อยู่ที่ 1.97 องศาเซลเซียส ยังตามหลังเอลนีโญปี 2540 ซึ่งอยู่ที่ 2.07 องศาเซลเซียส เล็กน้อย
หนักสุดช่วงไหน
WMO คาดการณ์ว่า อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในแปซิฟิกเขตร้อนอาจสูงขึ้นถึง 3.8 องศาเซลเซียส เหนือค่าเฉลี่ย ในช่วงพฤศจิกายน 2569 ถึงมกราคม 2570 โดยเซเลสเต เซาโล เลขาธิการ WMO กล่าวว่า ตัวเลขนี้หลุดจากชาร์ตมอนิเตอร์ที่ใช้ติดตามมาตลอด 4 ทศวรรษ คาดว่าเอลนีโญจะพีคช่วงปลายปี 2569 แต่ผลกระทบจะยังคงอยู่ไปอีกนาน
ทั้งนี้ เอลนีโญคาดว่าจะเพิ่มความเสี่ยงต่อความร้อนจัด ภัยแล้ง และฝนตกหนัก ไปจนถึงปี 2570