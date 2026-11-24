กัน จอมพลัง ปัดเช่าตึกปอยเปต - ถูกอุปโลกน์เรื่องค่าเช่า ขู่กรรโชก 10 ล้าน
กัน จอมพลัง โต้ข่าวเช่าตึกปอยเปตทำเว็บพนัน ยันถูกสร้างข้อมูลปลอมใส่ร้าย อ้างรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมือง ใช้คำว่าค่าเช่ามารีดเงิน ทั้งที่ไม่เคยเช่า - ไร้สัญญาเช่า
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 กัน จอมพลัง ออกมาแถลงชี้แจงกรณีที่ถูกเพจดังปล่อยข้อมูล กล่าวหาว่ามีการเช่าตึกที่ปอยเปตเพื่อทำเว็บพนัน พร้อมชี้ว่าบุคคลที่ถูกกัน จอมพลัง ล่อซื้อเพื่อจับกุมฐานรีดทรัพย์นั้น แท้จริงคือเจ้าของตึก ซึ่งกันติดเงินอยู๋
โดย กัน จอมพลัง เล่าที่มาของเรื่องว่า เมื่อปีที่แล้วมีบุคคลหนึ่งพยายามติดต่อเข้ามาผ่านทางรุ่นพี่ของตน ส่งผังและข้อมูลบางอย่างมาให้ พร้อมอ้างว่าจะเปิดโปงเรื่องของกัน และเรียกเงิน 10 ล้านบาท เมื่อติดต่อผ่านรุ่นพี่ของกันไม่ได้ ก็ไปติดต่อรุ่นน้องอีกคนหนึ่งแทน โดยอ้างว่ารู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมือง ระดับใหญ่แบบใหญ่มาก จากนั้นก็หายไปเอง
จนกระทั่งเกิดปัญหาครั้งนี้ บุคคลดังกล่าวก็กลับมาผสมโรงอีกครั้ง เริ่มจากส่งข้อความมา และเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็ทักไปหารุ่นน้องของกัน มีการเริ่มพูดพาดพิงถึงหลาย ๆ คน โดยใช้คีย์ว่ากัน จอมพลัง ไปเช่าตึกของเขาเพื่อทำเว็บพนัน
โดยคีย์เวิร์ดของเขาที่ใช้เรียกคือ "ค่าเช่า" แต่จริง ๆ คือจะเรียกเงินตน
ข้ออ้างเรื่องค่าเช่า
กัน จอมพลัง ระบุว่า ตนมีคลิปเสียงที่อีกฝ่ายอ้างว่าตนไปเช่าพื้นที่ 1 ปี แต่ไม่ได้บอกว่าจะต่อสัญญาหรือไม่ นาน 2 เดือนแล้ว และจะมาทวงถามอีกใน 4 เดือน และจะคิดค่าเช่าตน 10 เดือน
กัน จอมพลัง ตั้งคำถามว่าผิดวิสัยหรือไม่ เพราะปกติหากผู้เช่าไม่ต่อสัญญา 2 เดือน เจ้าของสถานที่ก็ต้องหาผู้เช่ารายใหม่ ไม่มีใครรออีก 4 เดือนแล้วเรียกเก็บเงินย้อนหลัง การเอาคำว่า "เช่า" มาอ้างจึงเป็นการอ้างเพื่อเรียกเงิน
ยังมีอีกคลิปหนึ่งอ้างว่า หากไม่จ่าย 4.8 แสนบาท จะมีการคิดดอกเบี้ยเป็นเวลา 7 ปี รวมเป็นเงิน 5 ล้านบาท กันบอกว่าตนงงว่ามีวิธีคิดค่าเช่าแบบนี้ด้วยหรือ และย้ำว่าคำว่า "เช่า" เป็นเพียงข้ออ้าง ตนไม่เคยเช่าอะไรกับเขา
ระหว่างการพูดคุย กันให้ทีมงานพยายามสอบถามข้อมูลให้ได้มากที่สุดว่าอีกฝ่ายต้องการอะไร รวมถึงถามว่ามีสัญญาหรือไม่ ซึ่งเขาตอบว่าสัญญาไม่ใช่ชื่อของกัน รุ่นน้องที่คุยด้วยเก็บคลิปการสนทนาไว้ทั้งหมด
คำข่มขู่และเรื่องชื่อเสียง
กัน จอมพลัง เล่าว่า ข้อความที่ถูกใช้ข่มขู่คือ หากไม่จ่ายภายใน 1 ชั่วโมง จะเอาคลิปไปปล่อยและส่งให้คนนั้นคนนี้ ซึ่งตนไม่เคยกลัวเรื่องที่ไม่เป็นความจริง แต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการเสียชื่อเสียง วันนี้ที่ออกมาพูดนี้ก็เสียชื่อเสียงไปก่อนแล้ว เพราะคนที่ไม่ชอบก็พร้อมเชื่อ
คลิปเสียงและคำพาดพิง
กัน จอมพลัง บอกว่ามีคลิปเสียงบันทึกการพูดคุย ซึ่งมีการพาดพิงชื่อบุคคลอื่นจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นคนดัง และผู้ต้องหายังอ้างว่าสนิทกับเว็บไซต์ต่าง ๆ พร้อมเอ่ยชื่อ ซึ่งเป็นคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหาก่อนถูกปล่อยตัว
"เขาไม่สนใจพี่เขาไม่กลัวใช่ปะ ข้อมูลทั้งหมดกำลังจะถูกส่งไปให้ ....(พูดชื่อคน 4-5 คน) กำลังจะถูกส่งไป ทีนี้พี่ถึงจะได้ความช่วยเหลือไง สามารถแคปตรงนี้ส่งให้คนอื่น ๆ ได้"
กัน จอมพลัง อธิบายว่า คลิปนี้เป็นการบอกว่าต้องจ่ายเงิน หากไม่จ่ายก็จะนำข้อมูลที่อีกฝ่ายจัดทำขึ้นไปให้คนอื่นปล่อย ซึ่งข้อมูลที่อีกฝ่ายมีหลายอย่าง รวมถึงภาพตึกที่อ้างว่ากันไปเช่า ซึ่งเขาเป็นคนทำภาพและส่งมาเอง กันไม่ได้ทำ
ข้อสังเกตเรื่องภาพตึก
เมื่อให้รุ่นน้องถามยืนยันว่าภาพนี้คืออะไร เขาบอกว่าเป็นภาพตึกที่เช่า กันตั้งข้อสังเกตว่าภาพมีจุดผิดปกติ คือในกระจกมีรถมอเตอร์ไซค์ 3 คัน แต่ด้านหน้าตรงข้ามกระจกกลับมีเพียง 1 คัน และมีบุคคลที่ยืนอยู่หน้าบ้านที่ดูเหมือนมี 3 ขา เสาตรงเครื่องปั่นไฟก็ไม่ถูกต้อง
เมื่อคืนขณะที่เขาถูกตำรวจควบคุมตัว ภาพนี้ก็ปรากฏอยู่ในแฟ้มที่เขานำมายื่นแลกกับเงิน กันกล่าวว่าตนอยากถามว่าเขาเอาข้อมูลไปใช้ที่ไหนบ้าง
ส่วนภาพผังที่เคยส่งมาให้รุ่นพี่ของกัน จอมพลัง ภาพเดียวกันนี้ก็อยู่ในแฟ้มที่เขานำมายื่นแลกเงินเมื่อคืนเช่นกัน
เหตุผลที่ตัดสินใจแจ้งความ
กัน จอมพลัง ย้ำว่าตนไม่ได้ทำเว็บพนัน ซึ่งบอกมาหลายครั้งแล้ว และมองว่าการตามเล่นงานเฉพาะคนที่รับข้อมูลมาจะไม่มีวันจบ ต้องให้ต้นทางออกมาเอง จึงอยู่เงียบ ๆ ให้อีกฝ่ายย่ามใจ จนเห็นเขาปรากฏตัวในรายการของ พุทธ อภิวรรณ หลังเปิดตัวไม่นานก็เริ่มคุยข้อมูล
เมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายเร่งเร้าและย่ามใจมาก กัน จอมพลัง รู้สึกว่าไม่ไหวแล้ว เมื่อคืน (23 พฤศจิกายน) จึงปรึกษาทนาย มีการโอนเงินจ้างทนายจากออยศรี และไปแจ้งความที่ สน.สุทธิสาร
คำชี้แจงจากทนาย
ออยศรี ชี้ว่ามีหลายคนพยายามบอกว่าเรื่องนี้วางแผนกันมานาน แต่ความจริงเมื่อคืนเพิ่งรับงานจากกันได้ไม่กี่ชั่วโมง จ่ายค่าทนายเมื่อวาน แล้วไป สน. ทันที ไม่ได้มีการวางแผนใด ๆ
ทนายระบุว่า บุคคลนี้มีพฤติกรรมนำเรื่องค่าเช่าตามสัญญาเช่าที่อ้างว่าทำไว้ที่เขมรมาขอเงินจากกัน เมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมหลักฐานแล้วก็ไปแจ้งความที่ สน.สุทธิสาร พบว่ามีการการกระทำความผิดอาญา
กันไม่ได้ถูกข่มขู่โดยตรง แต่ถูกข่มขู่ผ่านคนรู้จักชื่อปืน โดยเอกพูดคุยกับปืนเพื่อเอาเงินจากกัน ฝ่ายกันส่งมอบพยานหลักฐานให้ตำรวจ พร้อมให้ปากคำ และมีคลิปบันทึกถ้อยคำที่เป็นการกระทำความผิดฐานกรรโชกทรัพย์ โดยอ้างว่าเป็นค่าเช่า ซึ่งเป็นคำกล่าวอ้างของอีกฝ่ายเพียงฝ่ายเดียว
ทนายของกัน ชี้ว่า ข้อมูลที่พูดถึงเว็บพนัน ก็เกิดจากคำกล่าวอ้างทั้งหมดของคู่กรณีคนนี้เพียงผู้เดียว โดยข้อมูลเกียวกับปอยเปตไม่มีคนอื่นรู้อยู่แล้ว
ในเรื่องสัญญาเช่า ออยศรีเผยเพิ่มเติมว่า ฝั่งนั้นแจ้งว่ามีสัญญาเช่าของกัน ทนายโรสเลยถามว่าสัญญาเช่าดังกล่าวใครเป็นผู้เช่า เขาบอกว่า ผู้เช่าคือเขาเอง และอีกบุคคลหนึ่งคือ จ.จาน ซึ่งไม่เกี่ยวกับกัน จอมพลัง
ทั้งนี้ กัน จอมพลัง ยังท้าอีกฝ่ายให้เปิดข้อมูลหลักฐานออกมา ถ้าเขามั่นใจว่าสิ่งที่เขาทำถูกต้อง ทำไมตำรวจถึงจับเขา ตนยินดีเข้าสู่กระบวนการที่ทุกคนจะตรวจสอบ และเผยด้วยว่าหลังจากที่ตนไม่จ่ายเงินให้อีกฝ่าย ก็มีบางเรื่องเกิดขึ้นกับตน ซึ่งจะขอพูดถึงในภายหลัง