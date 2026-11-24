กัน จอมพลัง ยันเยียวยา น้องพั้นช์ เปิดยอดเงินชัด ๆ หลัง ก้อง ห้วยไร่ เคยบริจาค 1.6 ล้าน
กัน จอมพลัง แจงเงินที่ให้ น้องพั้นช์ ลูกบุญธรรมของ ก้อง ห้วยไร่ หลังได้รับจาก ก้อง 1.6 ล้าน ชี้ให้ไปหลายรอบ และช่วยค่าบ้าน เผยเงินถึงน้องเท่าไหร่
จากกรณีที่ ก้อง ห้วยไร่ เข้าให้ปากคำ DSI ปมบริจาคเงิน 1.6 ล้านบาทให้ กัน จอมพลัง โดยยังคาใจเรื่องเงินเยียวยา น้องพั้นช์ ลูกสาวบุญธรรม ซึ่งสูญเสียพ่อแม่จากเหตุตึก สตง.ถล่ม ว่าเงินเยียวยาถึงมือของน้องหรือไม่
ล่าสุด (24 พฤศจิกายน 2569) กัน จอมพลัง ได้แถลงข่าวถึงเรื่องของ ก้อง ห้วยไร่ และ น้องพั้นช์ ชี้ว่าน้องอาจจะยังไม่ได้ให้ข้อมูลกับก้อง โดยเมื่อทราบเรื่องตนก็ให้คนติดต่อไปยังก้อง ห้วยไร่ ทางหลังบ้าน เพื่อนำเอกสารของน้องพั้นช์ไปให้ก้องดูแล้ว แต่ในขณะเดียวกัน เพื่อความสบายใจ ก็จะเปิดข้อมูลให้สื่อทราบด้วยว่า น้องได้รับการเยียวยาช่วยเหลือหรือไม่
กัน จอมพลัง เล่าว่า น้องพั้นช์เป็นน้องที่อยู่ในศูนย์พักพิงเหตุตึก สตง. ถล่ม น้องเสียทั้งพ่อและแม่ ตอนนั้นน้องมาอยู่กับทีมของตนเป็นเวลายาวนาน น้องช่วยงานที่ศูนย์เป็นอย่างดี และไม่ได้หมดกำลังใจ
ในส่วนเงินเยียวยา กัน จอมพลัง ระบุว่า น้องแต่ละรายจะได้รับเงินจากมูลนิธิกันจอมพลัง ช่วยสู้ 45,000 บาท ซึ่งน้องน้องพั้นช์สูญเสียทั้งพ่อและแม่ ก็จะได้รับเงินเยียวยาคนละ 45,000 บาท รวมเป็น 90,000 บาท โดยเงินถูกโอนเข้าบัญชีของน้องเรียบร้อยแล้ว
หลังจากที่น้องกลับจากศูนย์พักพิง ก้อง ห้วยไร่ ได้รับเป็นพ่อบุญธรรม ขณะที่ กัน จอมพลัง ก็ยังคงสนับสนุนและช่วยเหลือน้องมาตลอด โดยน้องต้องการสร้างและซ่อมแซมบ้าน จำนวน 200,000 บาท ตนจึงนัดน้องพั้นช์มาพบ แล้วจ้างน้องไลฟ์ขายของ เพราะปกติน้องขายของอยู่แล้ว
วันนั้นตนจ่ายส่วนตัวไป 50,000 บาท และมูลนิธิช่วยเหลืออีก 150,000 บาท รวมเป็นเงินที่ตนให้น้องไป 290,000 บาท
ปัจจุบัน น้องพั้นช์ได้เสียชีวิตไปแล้ว โดยในวันสุดท้ายของน้องที่จังหวัดพิจิตร กัน จอมพลัง ยังให้ ทนายโรส ไปร่วมงานและไปส่งน้องในวันสุดท้ายด้วย
ส่วนเรื่องบัญชีเพื่อน ๆ นั้น กัน จอมพลัง ระบุว่าขอคุมประเด็นในการแถลงข่าวก่อน ยังไม่ตอบในวันนี้