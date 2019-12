กกพ. จับมือภาคีเครือข่าย เผยความสำเร็จ 120 วัน ให้ความรู้-สร้างแรงบันดาลใจ แบ่งปันพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้

กกพ. ร่วมกับภาคีเครือข่าย ชูผลสำเร็จ 120 วัน แบ่งปันพลังงานสะอาด ในการสร้างการรับรู้และแรงบันดาลใจครอบคลุมผู้ใช้ไฟทั่วประเทศ ภายใต้โครงการพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้

ไฟฟ้า กลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในชีวิตประจำวัน แต่เนื่องจากสถานการณ์การใช้ไฟฟ้านั้นมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่กำลังผลิตไม่สามารถตอบสนองความต้องการใช้ทั้งหมดได้นั้น พลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ เลยกลายมาเป็นทางเลือกที่จะถูกนำมาใช้ทดแทน

แต่เนื่องจากยังมีผู้ที่ไม่รู้จักประโยชน์และการนำมาใช้อย่างถูกต้องมากนัก ทาง กกพ. (คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน) ได้จับมือกับ 5 ภาคีเครือข่าย นำโดย บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน), บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด, บริษัท เทลสกอร์ จำกัด, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกันสร้างสรรค์สื่อเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมทั้งให้ความรู้อย่างถูกต้อง และนำไปสู่การลงมือปฏิบัติจริง ภายใต้โครงการ “พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้” และเพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 7 เพื่อมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาด มีความทันสมัยและยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

หลังจากโครงการดังกล่าวดำเนินมาครบ 120 วัน นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 ก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เผยว่า "หัวใจและเป้าหมายสำคัญที่สุดของโครงการพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ เพื่อสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนในภาคพลังงานของชาติ ภายใต้วิสัยทัศน์หลักที่สำคัญของสำนักงาน กกพ. ในการเป็นองค์กรกำกับดูแลกิจการพลังงานให้เกิดความยั่งยืน โดยที่ปัจจัยหลักที่สำคัญในการที่จะบรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ได้คือ การได้รับการยอมรับ และการสนับสนุนจากกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์จากประชาชนผู้ใช้พลังงานส่วนใหญ่ของประเทศ"

โดย นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน เผยถึงความสำเร็จว่า ภายใต้การออกแบบและกำหนดกลยุทธ์ Soft Power ผ่านกระบวนการสื่อสารในรูปแบบที่หลากหลาย มีความสร้างสรรค์ บนเครื่องมือ ช่องทางการสื่อสาร และระยะเวลาที่เหมาะสม ได้สร้างความตื่นตัว กระแสการรับรู้อย่างต่อเนื่อง ก่อนที่จะนำไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนได้รับรู้ และตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของพลังงานทดแทนที่เกิดจากแหล่งพลังงานสะอาดตามเป้าหมายตลอดระยะเวลา 120 วันที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ โครงการพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ ได้กำหนดเป็นกลยุทธ์และจัดแบ่งการทำงานระหว่างภาคีเครือข่ายให้เกิดการบูรณาการการสื่อสารระหว่างกัน ประกอบด้วย

1. โครงการ “ไฟ จาก ฟ้า”

โดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) นำโดย เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ ศิลปินดัง มาช่วยสื่อสาร สร้างการรับรู้ แรงบันดาลใจ และความเข้าใจให้กับประชาชนผ่านรายการพิเศษและวิดีโอต่าง ๆ รวมกว่า 21 ล้านวิว เช่น MV “แสงของดวงตะวัน” ที่มียอดผู้ชมทุกเวอร์ชั่นถึง 18 ล้านวิว

2. โครงการ “คนบันดาลไฟ”

โดยบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ช่วยสื่อสารเพื่อช่วยขยายผลสื่อสารให้เกิดความน่าสนใจและนำไปปฏิบัติได้จริงในกลุ่มชุมชนและเครือข่าย ผ่านการลงพื้นที่พร้อมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมและปฏิบัติจริงกว่า 15 พื้นที่ทั่วประเทศ

3. โครงการ “Solar Vengers”

โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) จัดทำ Work Shop Design Thinking และการแข่งขันเพื่อพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ต้นแบบเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ในอนาคต โดยมี 12 ชิ้นงานที่ผ่านเข้ารอบ และนำไปแสดงในงาน Bangkok Design Week

4. โครงการ “Power of Me, Power of We”

โดยบริษัท เทลสกอร์ จำกัด ช่วยสร้างกระแสและความสนใจอย่างต่อเนื่อง โดย InFluencer กว่า 5,000 คน ที่เป็นผู้นำทางความคิดจากหลากหลายอาชีพ ผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ที่มีผู้ติดตามสูงถึง 27 ล้านคน และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า 25 ล้านคน

5. โครงการ “จรัส แสงสร้างสรรค์”

โดยหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สร้างแรงบันดาลใจการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านศิลปะแขนงต่าง ๆ ในชื่อ Art Platforum จะเปิดให้ประชาชนเข้าชมงานได้ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2562 - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานด้านหน้าหอศิลป์กรุงเทพฯ

หลังจากที่สื่อต่าง ๆ ได้นำเสนอออกไป ก็ทำให้ประชาชนมีความสนใจ รับรู้ถึงความสำคัญของไฟฟ้าที่มาจากพลังงานสะอาดมากขึ้น นอกจากนี้ทาง กกพ. ยังมีโครงการที่ขยายเครือข่ายภาค เพื่อให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพลังงานสะอาดประเภทอื่น ๆ ได้แก่ พลังงานจากขยะ พลังงานชีวมวล และพลังงานก๊าซชีวภาพอีกด้วย

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562