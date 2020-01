"ไทยแอร์เอเชีย" ได้รับจัดอันดับเป็นสายการบินเดียวในไทยที่มีสถิติตรงเวลาสูงสุด !

ติด 10 อันดับแรกของโลก และอันดับ 3 ในประเภทสายการบินราคาประหยัด ประกาศโดย www.oag.com

วันที่ 7 มกราคม 2563 ไทยแอร์เอเชีย ได้รับการจัดอันดับจาก "โอเอจี เอวิเอชั่น เวิลด์ไวด์" โดยเป็นสายการบินเดียวในไทยที่ติด 20 อันดับเเรกสายการบินที่ตรงเวลาสูงสุดในโลก (Top20 Airlines by On-Time Performance) โดยได้อันดับที่ 10 ประจำปี 2562 ด้วยสถิติความตรงต่อเวลาที่ ร้อยละ 84.49 ขึ้นจากร้อยละ 81.24 ในปี 2561

ทั้งนี้เมื่อจัดอันดับความตรงต่อเวลา เฉพาะสายการบินราคาประหยัด ไทยแอร์เอเชีย ก้าวติดอันดับที่ 3 ของโลก ขึ้นจากอันดับที่ 8 เมื่อปี 2561 นายสันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชีย กล่าวว่า เราไม่เคยหยุดพัฒนาประสิทธิภาพเเละการบริหารจัดการ เพื่อการให้บริการที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน โดย "ความตรงต่อเวลา" ถือเป็นหัวใจสำคัญไม่ต่างกับมาตรฐานความปลอดภัย เราจึงได้ตั้งทีมที่รับผิดชอบดูแลพิเศษ ที่มีทั้งฝ่ายบริหารลานจอดเเละอุปกรณ์ภาคพื้น ฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้น ฝ่ายปฏิบัติการบิน ฝ่ายวิศวกรรม ฯลฯ เพื่อประเมินสถานการณ์เเละทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่

ด้านนายจตุพงษ์ หงษ์วิเศษ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารลานจอดเเละอุปกรณ์ภาคพื้น ในฐานะประธานฝ่ายกำกับเเละดูเเลด้านความตรงต่อเวลาในการให้บริการ หรือ OTP (On-time Performance) ของไทยแอร์เอเชีย กล่าวว่า ในปี 2562 เราทำงานกันอย่างจริงจังทั้งการประเมินสถิติเป็นระยะ การบริหารความเสี่ยง เเละปรับรูปแบบการทำงานใหม่ ทำให้สถิติเเละอันดับความตรงต่อเวลาของเราสูงขึ้นได้ ซึ่งถือเป็นขวัญกำลังใจของทีมทำงานทุกคน ทุกแผนก โดยในปี 2563 ไทยแอร์เอเชียวางเป้าหมายสถิติความตรงต่อเวลาเพิ่มขึ้น อยู่ที่ร้อยละ 86-87 เชื่อว่าจะเป็นไปตามเป้าที่วางไว้เเน่นอน

"โอเอจี เอวิเอชั่น เวิลด์ไวด์" เป็นสถาบันชั้นนำในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอุตสาหกรรมการบินในหลากหลายเเง่มุม โดยจะเปิดเผยข้อมูลรายงานเกี่ยวกับสถิติความตรงต่อเวลาของสายการบินเเละท่าอากาศยานทั่วโลก (ON-TIME PERFORMANCE FOR AIRLINES AND AIRPORTS BASED ON FULL-YEAR) เป็นประจำทุกปี ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถดูรายงานการจัดอันดับเพิ่มเติมได้ที่ www.oag.com