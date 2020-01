จากกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น Dr.Ganja สำหรับผู้ที่สนใจรับยาที่ได้จากสารสกัดกัญชา เพื่อนำไปรักษาอาการต่าง ๆ ของโรค โดยต้องกรอกประวัติข้อมูลเพื่อคัดกรองอาการโดยแพทย์นั้น





"Patients register on Dr. Ganja in TTM app run by Thailand Minister of Public Health will face with these creepy racist questions. Can?t believe this is from Government Agency not the KKK.



แอปฯ Dr. Ganja ของกระทรวงสาธารณสุข ให้คนป่วยที่ต้องการการรักษาด้วยกัญชา ลงทะเบียนผ่านแอปฯ พร้อมคำถามเรื่องเชื้อชาติลงลึก และ racist เหลือเชื่อ คือจะรักษาเขาหรือไม่นี่มันเกี่ยวอะไรกับคอมไม่คอม เชื้อชาติอะไร แล้วคนสิงคโปร์นี่เป็นคอมมิวนิสต์ตั้งแต่เมื่อไร"

นอกจากนี้ยังมีการแท็กเฟซบุ๊ก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาตอบคำถามในโพสต์ดังกล่าวด้วย

































ล่าสุดวันที่ 8 มกราคม 2562 เฟซบุ๊ก Kannikar Petchkaew ได้โพสต์ภาพจากหน้าลงทะเบียนของแอปฯ Dr.Ganja ที่ข้อมูลส่วนเชื้อชาติ มีการวงเล็บต่อท้ายเช่น จีน (อดีต จีนคอมมิวนิสต์) เป็นต้น โดยเจ้าของโพสต์ระบุข้อความว่าหลังจากนั้นก็มีผู้เข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากระบุว่าข้อมูลที่วงเล็บหลังเชื้อชาติมีประโยชน์อย่างไร ขณะที่บางคอมเมนต์ระบุว่า หากมองอีกมุมอาจจะเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวกับโรคประจำชนชาติ หรือโรคที่พบบ่อยในแต่ละชาติพันธุ์ก็เป็นได้ ซึ่งก็มีคอมเมนต์แย้งว่าเพียงแค่ใส่ชื่อประเทศก็พอแล้วจะระบุวงเล็บเพิ่มทำไม