สุลต่านโอมาน กษัตริย์ผู้พลิกประเทศยากจน สู่ความมั่งคั่ง สวรรคต หลังครองราชย์เกือบ 50 ปี

วันที่ 11 มกราคม 2563 สำนักข่าวอัลจาซีรา รายงานว่า สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่าน กอบูส บิน ซะอีด อัล ซะอีด แห่งโอมาน (Sultan Qaboos bin Said Al Said Of Oman) สวรรคตแล้ว สิริพระชนมพรรษา 79 ปี หลังจากทรงครองราชย์มา 50 ปี โดยทางการโอมานได้ประกาศเตรียมพิธีไว้อาลัยทั่วประเทศแล้ว