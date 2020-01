เจ๋งสุด !! เด็ก 17 ฝึกงาน NASA ได้ 3 วัน ค้นพบดาวเคราะห์ใหม่ แถมเป็นระบบดาวคู่

เด็กหนุ่มอเมริกัน วัย 17 ฝึกงานที่องค์การ NASA ได้ 3 วัน ค้นพบดาวเคราะห์ดวงใหม่ ห่างออกไป 1,300 ปีแสง เผยเป็นครั้งแรกที่พบดาวเคราะห์ในระบบดาวคู่คราส ที่ดาวฤกษ์ 2 ดวงโคจรรอบกัน



เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 เว็บไซต์ซีเอ็นบีซี รายงานว่า วูล์ฟ คูเกียร์ เด็กหนุ่มชาวอเมริกัน วัย 17 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสคาร์เดล รัฐนิวยอร์ก ได้รับโอกาสเข้าฝึกงานที่องค์การนาซา (NASA) เป็นระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งเขาสามารถค้นพบดาวเคราะห์ดวงใหม่ หลังจากเริ่มงานได้เพียงแค่ 3 วัน !!



วูล์ฟ เดินทางไปฝึกงานที่ศูนย์การบินอวกาศกอดดาร์ด ที่เมืองกรีนเบลต์ รัฐแมรี่แลนด์ ในช่วงปิดภาคเรียนช่วงฤดูร้อนเมื่อปีที่แล้ว โดยเขาได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงวิทยาศาสตร์ Planet Hunters TESS ภายใต้โปรแกรมดาวเทียมสำรวจดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะของนาซา หรือ เทสส์ (TESS - Transiting Exoplanet Survey Satellite)

โครงการ Planet Hunters TESS เป็นโครงการที่เปิดโอกาสประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้ทำงานกับนาซา เข้ามาร่วมค้นหาดาวเคราะห์ดวงใหม่ ๆ ซึ่ง วูล์ฟ เด็กหนุ่มสุดเก่ง สามารถค้นมันได้อย่างง่ายดาย



"ผมทำหน้าที่เฝ้าดูข้อมูลเกี่ยวกับระบบดาวคู่อุปราคา หรือดาวคู่คราส (Eclipsing Binaries) ซึ่งเป็นระบบดาวฤกษ์ 2 ดวง ที่วนอยู่รอบกันและกัน ซึ่งจากมุมมองนี้ เราได้เห็นการเกิดอุปราคาในทุก ๆ การโคจรครับ ทีนี้พอหลังจากฝึกงานไปได้ 3 วัน ผมเห็นสัญญาณและการเคลื่อนผ่านในระบบดาวชื่อ TOI 1338



ตอนนั้นผมอุทานขึ้นมาว่า โอ้ นั่นมันเจ๋งมากเลย ต่อมาผมได้ใช้กล้องโทรทรรศน์ส่องดู ผมกับเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษา ก็พบเห็นการเคลื่อนผ่านที่แตกต่างกัน 3 แบบ ในระบบดาวนั้น ตอนแรกผมคิดว่ามันคือการอุปราคาของดาวฤกษ์ที่ไปบังกันเองอีก แต่ดูจากระยะเวลาในการเกิดเหตุการณ์แล้ว ผมว่ามันไม่ใช่ ปรากฏว่ามันคือดาวเคราะห์ครับ" วูล์ฟ กล่าว



ในการประชุมสมาคมดาราศาสตร์อเมริกัน ครั้งที่ 235 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว องค์การนาซาได้ประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการค้นพบดาวเคราะห์ดวงใหม่ของวูล์ฟ โดยดาวเคราะห์ดังกล่าวมีขนาดใหญ่กว่าโลก 6.9 เท่า ตั้งอยู่ในกลุ่มดาว Pictor อยู่ห่างจากโลกประมาณ 1,300 ปีแสง



ทางนาซาได้ตั้งชื่อดาวเคราะห์ดวงนี้ว่า TOI 1338 b ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่เทสต์ตรวจพบดาวเคราะห์แบบ circumbinary planet หรือ ดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดาวฤกษ์ 2 ดวง โดยดาวฤกษ์ 2 ดวงนั้นก็โคจรรอบกันและกัน ระยะเวลาในการหมุนรอบวงโคจร 15 วัน และในดาวฤกษ์คู่นี้ พบว่าดวงหนึ่งมีขนาดใหญ่ว่าดวงอาทิตย์ 10 เปอร์เซ็นต์



วูล์ฟ ผู้เป็นแฟนตัวยงของ Star Wars และสนใจเรื่องดาราศาสตร์มาโดยตลอด ได้เปรียบเทียบการค้นพบของตัวเองกับ Star Wars



"ผมค้นพบดาวเคราะห์ และมันมีดาวฤกษ์ 2 ดวง โคจรอยู่รอบกัน ทีนี้พอนึกถึงดาวทาทูอีน (Tatooine) ดาวเคราะห์ทะเลทรายที่เป็นบ้านเกิดของ ลุค สกายวอล์คเกอร์ (Luke Skywalker) มันก็เป็นแบบนั้นเลยครับ ในทุกครั้งที่ตะวันตก มันจะมีดาวฤกษ์ 2 ดวงกำลังตกลงไปด้วยเช่นกัน"



ทั้งนี้ นับว่า วูล์ฟ์ เป็นเด็กหนุ่มที่เก่งและอนาคตสดใส อีกทั้งยังได้สร้างประวัติศาสตร์ให้กับตัวเองได้อย่างน่าชื่นชม เชื่อว่าหลังจากนี้เขาน่าจะมีโอกาสได้เข้าทำงานที่องค์การนาซาอย่างสวย ๆ งานนี้ก็ขอให้ May the force be with you.