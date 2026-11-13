เปิดประวัติ ระย้า อิสริยยศวดี เจ้าของธุรกิจจิวเวลรี่ ไฮโซสายบุญ ผู้มีบทบาทช่วยเหลือสังคม

ทำความรู้จัก ระย้า อิสริยยศวดี ไฮโซล้านนา เจ้าของธุรกิจจิวเวลรี่ชื่อดังเมืองเชียงใหม่ กับชีวิตสายบุญ เคยสนับสนุนภารกิจมูลนิธิองค์กรทำดีของบุ๋ม ปนัดดา
กลายเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ได้รับความสนใจ สำหรับ ระย้า อิสริยยศวดี นักธุรกิจหญิง เจ้าของฉายา ไฮโซล้านนา แห่งจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีบทบาททั้งในแวดวงธุรกิจเครื่องประดับ สังคม และการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ หลังชื่อของเธอถูกพูดถึงและเชื่อมโยงกับกรณีของ บุ๋ม ปนัดดา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก คุณระย้า อิสริยยศวดี
เปิดประวัติ ระย้า อิสริยยศวดี
ระย้า อิสริยยศวดี หรือ ระย้า เหลือหลาย เป็นนักธุรกิจหญิงที่มีชื่อเสียงในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นเจ้าของธุรกิจร้านจำหน่ายเพชร พลอย และเครื่องประดับ ภายใต้ชื่อ รายาวดี เพชรพลอย น้ำหอม สวยงาม หรือแบรนด์ RAYA ซึ่งเป็นธุรกิจจิวเวลรี่ที่เป็นที่รู้จักในแวดวงสังคมของจังหวัดเชียงใหม่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก คุณระย้า อิสริยยศวดี
ด้วยบทบาททางธุรกิจและการเข้าสังคม ทำให้เธอได้รับฉายาว่า ไฮโซล้านนา อีกทั้งยังมีประสบการณ์ทำงานในแวดวงส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี 2558
ภาพจาก เฟซบุ๊ก คุณระย้า อิสริยยศวดี
ระย้า อิสริยยศวดี มีภาพลักษณ์ที่ผูกพันกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา ให้ความสำคัญกับการแต่งกายที่สะท้อนเอกลักษณ์ท้องถิ่น โดยมักปรากฏตัวในชุดพื้นเมืองล้านนาที่มีความประณีต รวมทั้งยังเคยทำหน้าที่เป็นตัวแทนกองประกวดนางสาวไทยในภาคเหนืออีกด้วย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี
สายบุญและสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือสังคม
อีกหนึ่งด้านที่ทำให้ชื่อของ ระย้า เป็นที่กล่าวถึง คือการสนับสนุนงานด้านสาธารณประโยชน์และกิจกรรมการกุศล โดยเฉพาะการช่วยเหลือภารกิจของมูลนิธิองค์กรทำดี ซึ่งมีเฟซบุ๊กเพจของมูลนิธิเคยเผยแพร่ข้อความขอบคุณเธอที่คอยสนับสนุนน้ำดื่มและเสบียงอาหารให้กับทีมงานที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568 ระย้ายังได้เดินทางไปมอบเครื่องประดับสำหรับองค์พระพิฆเนศ ซึ่งประกอบด้วยเพชร พลอย และทองคำแท้ ให้กับทางมูลนิธิองค์กรทำดีอีกด้วย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก คุณระย้า อิสริยยศวดี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก คุณระย้า อิสริยยศวดี
นอกเหนือจากการสนับสนุนงานของมูลนิธิแล้ว เธอยังมีภาพลักษณ์เป็นผู้ที่ให้ความสำคัญกับการทำบุญ การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา การดูแลวัดวาอารามเก่าแก่ในจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี
เผยสาเหตุที่ ระย้า อิสริยยศวดี กลายเป็นกระแสพูดถึง
สำหรับกระแสความสนใจในตัวระย้า อิสริยยศวดี ครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังโลกออนไลน์มีการย้อนกลับไปพูดถึงโพสต์เก่าของ บุ๋ม ปนัดดา เมื่อปี 2568 ซึ่งเป็นภาพที่บุ๋มถ่ายร่วมกับระย้า พร้อมข้อความขอบคุณที่ให้การสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด ทำให้ชื่อของ ระย้า ถูกเชื่อมโยงกับกรณีของบุ๋ม จนหลายคนต่างให้ความสนใจไม่น้อย