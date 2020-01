75 นักโทษอันตราย ขุดอุโมงค์แหกคุกปารากวัย ฉาวสนั่นเชื่อ จนท. รู้เห็น แต่ไม่ทำอะไร

ปารากวัยเร่งล่าตัว 75 นักโทษตัวอันตราย ขุดอุโมงค์แหกคุก เชื่อมีเจ้าหน้าที่รู้เห็น สั่งลงดาบยกทีม คาดบางส่วนหลบเข้าบราซิลแล้ว



วันที่ 20 มกราคม 2563 สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น รายงานว่า เกิดเหตุนักโทษอันตรายอย่างน้อย 75 ราย หลบหนีออกจากเรือนจำในประเทศปารากวัย หลังใช้เวลานานหลายสัปดาห์ในการขุดอุโมงค์เพื่อใช้ในการหลบหนี โดยที่ขณะนี้ทางรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมของบราซิลได้สั่งไล่ออกและจับกุมเจ้าหน้าที่ประจำเรือนจำดังกล่าวทั้งหมดแล้ว เพราะเชื่อว่าจะต้องมีเจ้าหน้าที่รู้เห็นในแผนการหลบหนีของนักโทษ และไม่ทำอะไรเพื่อหยุดยั้ง



ข้อมูลจากบีบีซี เผยว่า ในบรรดานักโทษที่หลบหนีไปนั้นมีอยู่หลายสิบคนที่เป็นสมาชิกแก๊ง First Command of the Capital (PCC) แก๊งค้าอาวุธและยาเสพติดที่ทรงอิทธิพลที่สุดในบราซิล มีสมาชิกแก๊งเกือบ 30,000 คน โดยอิทธิพลของแก๊งดังกล่าวยังแพร่ขยายมาถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างปารากวัย โบลิเวีย และโคลอมเบีย ด้วย



จากการตรวจค้นภายในเรือนจำของเมืองเพโดร จวน คาบาลเลโร เมืองพรมแดนที่อยู่ติดกับบราซิล พบว่าภายในห้องขังบางห้องมีถุงทรายอยู่ 200 ใบ



ขณะที่เดลี่เมล รายงานว่า ขณะนี้ทางตำรวจได้ส่งชุดปฏิบัติการพิเศษไปยังเมืองดังกล่าว และพื้นที่ซึ่งคาดว่านักโทษจะหลบหนีไปเพื่อติดตามตัวนักโทษทั้งหมดกลับมาแล้ว โดยนักโทษที่ถูกจับได้จะถูกส่งตัวไปยังเรือนจำกลางเพื่อรับโทษต่อ



อย่างไรก็ตาม เชื่อว่ามีนักโทษบางส่วนที่หลบหนีข้ามพรมแดนไปยังประเทศบราซิลแล้ว เมื่อมีการค้นพบซากรถที่ถูกเผาทิ้งในบราซิล หลังถูกนักโทษนำมาใช้ระหว่างการหลบหนี