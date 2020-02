MEA จัดโครงการนวัตกรรมพลังงาน ENnovation School หนุนเด็กยุคใหม่ใส่ใจพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

ส่วนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทรางวัลเกียรติยศสูงสุด (Best of the Best ENnovation School) ได้รับถ้วยประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ได้แก่ โรงเรียนสตรีวิทยา ที่คิดค้นนวัตกรรมระบบระบายความร้อนแบบประหยัดพลังงาน โดยมีการออกแบบพัฒนาให้กันสาดป้องกันฝนในโรงเรียนสามารถเปิดเพื่อระบายความร้อน และปิดอัตโนมัติเมื่อมีฝนตก เพื่อมาช่วยแก้ไขปัญหาความร้อนภายในโรงอาหาร เนื่องจากอากาศไม่สามารถถ่ายเทได้สะดวก โดยใช้แนวคิดระบบหลังคาระบายความร้อนใต้โถด้วยลมธรรมชาติ และเขียนโปรแกรมให้กันสาดเปิดและปิดโดยการตรวจจับอุณหภูมิและความชื้น โดยใช้ไฟฟ้าควบคุมอุปกรณ์ทั้งหมดจากพลังงานจากแผง Solar Cell

