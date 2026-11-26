สั่งปิดขาออก สะพานสวนเลียบ ถ.ราชพฤกษ์ หลังพบรอยร้าว แนะเช็กเส้นทางเลี่ยง
พบรอยแตกร้าวสะพานต่างระดับสวนเลียบ ถนนราชพฤกษ์ ฝั่งขาออก จนท. สั่งปิดการจราจร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ค้ำยัน คาดใช้เวลาซ่อม 7 วัน แนะประชาชนเลี่ยงเส้นทาง
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบทและตำรวจ สน.บางขุนเทียน ได้ดำเนินการปิดกั้นการจราจรบริเวณสะพานต่างระดับสวนเลียบ ถนนราชพฤกษ์ มุ่งหน้าตลิ่งชัน หลังตรวจพบรอยแตกร้าวบริเวณช่วงรอยต่อระหว่างตัวสะพานกับตอม่อ จึงจำเป็นต้องปิดเส้นทางชั่วคราวเพื่อตรวจสอบสภาพโครงสร้างและประเมินความปลอดภัย โดยเบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุที่ทำให้เกิดรอยร้าวดังกล่าว
ต่อมาในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 มีรายงานว่า กรมทางหลวงชนบทได้นำนั่งร้านเข้าพื้นที่เพื่อเตรียมค้ำยันตัวสะพาน ก่อนดำเนินการตรวจสอบความมั่นคงและพิจารณาแนวทางซ่อมแซม โดยคาดว่าจะต้องใช้เวลาประมาณ 7 วัน สำหรับการติดตั้งเสาค้ำยันและประเมินแผนดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
ผลกระทบการจราจรหลายเส้นทาง แนะประชาชนวางแผนเดินทาง
การปิดสะพานเฉพาะฝั่งขาออกอาจส่งผลกระทบต่อถนนสายต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อกัน โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางจากฝั่งพระนครมายังฝั่งธนบุรี เนื่องจากรถที่มาจากสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินและสะพานพระราม 3 มุ่งหน้าถนนราชพฤกษ์ ขาออก จะไม่สามารถตรงไปยังถนนเพชรเกษมและบางหว้าได้ตามปกติ โดยเจ้าหน้าที่จะให้เบี่ยงซ้ายเข้าสู่ถนนกัลปพฤกษ์แทน
ขณะที่ผู้ใช้ถนนกัลปพฤกษ์ ขาออก จะต้องไปกลับรถบริเวณแยกนิลกาจ เพื่อย้อนกลับเข้าสู่ถนนราชพฤกษ์อีกครั้ง ซึ่งอาจทำให้เกิดปริมาณรถสะสมบริเวณจุดกลับรถและช่องทางคู่ขนานทั้งสองฝั่ง นอกจากนี้ ถนนรัชดาภิเษก–ท่าพระ และถนนเพชรเกษม ยังมีแนวโน้มรองรับปริมาณรถที่เปลี่ยนเส้นทางเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะช่วงแยกท่าพระถึงแยกเพชรราชพฤกษ์
สำหรับประชาชนที่เดินทางจากฝั่งพระนครและมีจุดหมายในย่านตลิ่งชันหรือถนนบรมราชชนนี สามารถพิจารณาใช้ถนนจรัญสนิทวงศ์เป็นเส้นทางเลี่ยง ส่วนผู้ที่เดินทางไปยังจุดหมายตามแนวรถไฟฟ้า อาจเลือกใช้บริการ BTS หรือ MRT แทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว
ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงเปิดเผยว่า การปิดสะพานส่งผลให้ผู้ใช้เส้นทางต้องเปลี่ยนไปใช้ถนนกัลปพฤกษ์เพื่อเดินทางอ้อมเป็นระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ซึ่งอาจต้องใช้เวลาเดินทางราว 30 นาที พร้อมประเมินว่าประชาชนที่จำเป็นต้องผ่านเส้นทางดังกล่าวควรเผื่อเวลาเพิ่มขึ้นประมาณ 45 นาที ถึง 1 ชั่วโมง
ทั้งนี้ ตำรวจ สน.บางขุนเทียน ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงบริเวณสะพานต่างระดับสวนเลียบ ถนนราชพฤกษ์ ฝั่งขาออก เพื่อช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัด และขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนตรวจสอบเส้นทางก่อนออกเดินทาง โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน