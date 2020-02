รถเมล์สายเมทัล !! เปิดเพลงว้ากตลอดสาย หนุ่มชอบใจอยากนั่งต่อยาว ๆ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 โลกออนไลน์ได้แชร์คลิปวิดีโอและข้อความจากเฟซบุ๊ก เมทัลคอร์ เดธคอร์ ซึ่งเจ้าของเฟซบุ๊กได้เล่าเรื่องราวว่า ตนเองนั่งเมล์สาย 18 แล้วเจอเรื่องราวสุดประทับใจ เมื่อโชเฟอร์รถเมล์ได้เปิดเพลงเมทัลไทยที่เป็นวงที่ตัวเองรู้จักไม่ว่าจะเป็น Sudden Face Down, Justice For All, กล้วยไทย หรือแม้กระทั่งวงต่างประเทศอย่าง Slaughter To Prevail, Bring Me The Horizon ที่น้อยคนนักจะรู้จัก