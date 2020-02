WHO ประกาศตั้งชื่อ Covid-19 เป็นชื่อทางการของ ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่

ภาพจาก ANTHONY WALLACE / AFP ภาพจาก ANTHONY WALLACE / AFP

"เราต้องหาชื่อที่ไม่ได้อ้างถึงสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ สัตว์ บุคคล หรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงต้องสามารถอ่านออกเสียงได้ และมีความเกี่ยวข้องกับโรค การตั้งชื่อนั้นมีความสำคัญ เพื่อป้องกันมิให้มีการใช้ชื่ออื่น ๆ ที่ไม่ถูกต้อง และยังช่วยให้เรามีรูปแบบมาตรฐานในการใช้อ้างอิง สำหรับการระบาดของไวรัสโคโรนาใด ๆ ในอนาคต" นายทีโดรส กล่าว



สำหรับชื่อ Covid-19 มาจากคำว่า โคโรนา (corona) ไวรัส (virus) โรค (disease) และ 2019 เพื่อระบุถึงปีที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อ โดย WHO ได้รับรายงานเรื่องการระบาดของไวรัสดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562)ด้าน นายทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่ของ WHO ได้กล่าวในกรุงเจนีวา ระบุว่า ขณะนี้ได้มีการกำหนดชื่ออย่างเป็นทางการสำหรับไวรัสตัวใหม่แล้ว นั่นคือ Covid-19 ซึ่งนักวิจัยจะสามารถใช้เรียกไวรัสดังกล่าวได้โดยปราศจากความสับสนอนึ่ง ไวรัสโคโรนา (coronavirus) เป็นเพียงชื่อที่อ้างถึงกลุ่มและตระกูลของไวรัส ไม่ใช่ชื่อของไวรัสใหม่ที่แพร่ระบาด ซึ่งก่อนหน้านี้ทางคณะกรรมการสากลฝ่ายไวรัสอนุกรมวิธาน (ICTV) ได้จำแนกให้ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ใช้ชื่อว่า SARS-CoV-2 อย่างไรก็ตามทาง WHO เพิ่งจะมีการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่า Covid-19 ซึ่งจะมีการใช้เรียกขานในรูปแบบเดียวกันหลังจากนี้