อเมริกา-จีน เผยผลวิจัยล่าสุด โควิด-19 ระยะฟักตัว 19-24 วัน แต่ WHO เมินเฉย

ภาพจาก STR / AFP



ภาพจาก STR / AFP

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เว็บไซต์บิสซิเนสอินไซเดอร์ รายงานว่า การศึกษาวิจัยใหม่ล่าสุดที่สหรัฐอเมริกาและจีน ค้นพบว่า ระยะฟักตัวของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Coronavirus) หรือโรคโควิด-19 (Covid-19) อาจใช้ระยะเวลายาวนาน 19-24 วัน จากเดิมที่คาดว่าระยะการฟักตัวอยู่ที่ 14 วัน

ขณะที่ นายจงหนานซาน ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบาดและโรคเกี่ยวกับปอด คนแรกที่ค้นพบโรคซาร์สในปี 2546 ก็ได้ออกมาเผยแพร่บทความการวิจัย ระบุว่าระยะการฟักตัวของโรคโควิด-19 อาจกินเวลาได้นานถึง 24 วัน โดยข้อมูลจาก เดอะสเตรทไทม์ส ระบุว่า การวิจัยดังกล่าวได้เก็บข้อมูลจากผู้ป่วย 1,099 ราย จากโรงพยาบาล 552 แห่ง ทั่วประเทศจีน

การค้นพบครั้งนี้อาจส่งผลต่อการแพร่ระบาดของโรค เพราะหลายแห่งที่มีการกักตัวผู้สุ่มเสี่ยงติดเชื้อ ก็ได้ปล่อยตัวไปหลังจากพ้นระยะเวลา 14 วันวารสารสมาคมการแพทย์สหรัฐอเมริกา (Journal of the American Medical Association) เผยแพร่รายงานระบุว่า จากการเฝ้าศึกษาติดตามดูอาการผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 6 ครอบครัว พบว่าโรคมีระยะฟักตัวนาน 19 กว่า กว่าจะแสดงอาการให้เห็นจากการเฝ้าดูอาการ ระบุได้ว่าระยะฟักตัวของเชื้อ อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ 0 - 24 วัน แต่รายงานไม่ได้ระบุว่ามีผู้ป่วยกี่รายที่ใช้เวลานานถึง 24 วัน กว่าจะแสดงอาการแม้ว่าจะมีการผลวิวัยว่าระยะการฟักตัวของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ อาจใช้เวลา 19 - 24 วัน แต่อย่างไรก็ตาม ทางองค์การอนามัยโลก หรือ WHO ก็ยังคงยึดมาตรฐานการเฝ้าดูอาการอยู่ที่ 14 วันเช่นเดิม และยังไม่มีการพิจารณาว่าจะเปลี่ยนแปลงนโนบายนี้แต่อย่างใด