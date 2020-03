หญิงข้างทาง ใส่เสื้อเขียน ไร้บ้าน-ไร้ตัวตน แต่คุณตำรวจเห็น กลายเป็นเรื่องอบอุ่นใจ

ภาพอบอุ่นหัวใจ ตำรวจหนุ่มพบหญิงไร้บ้านแปลกหน้าเป็นครั้งแรก ตัดสินใจซื้อพิซซ่ามานั่งกินด้วยกัน เผยตำรวจหนุ่มรู้จักคนไร้บ้านทุกคนในชุมชน เจ้าตัวถือคติประจำใจ จะต้องทำให้ประชาชนยิ้ม ไม่ใช่หวาดกลัว











ภาพลักษณ์ ตำรวจอเมริกัน ในสายใครหลาย ๆ คน คงค่อนข้างเป็นไปในทางที่น่ากลัว เนื่องจากขึ้นชื่อเรื่องความเด็ดขาด ยิงเป็นยิง ไม่มีการอ่อนข้อ จนบ้างครั้งทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำเกินกว่าเหตุ แต่ก็ใช้ว่าตำรวจอเมริกันทุกคนจะน่ากลัวแบบนั้น และมีตำรวจมากมายหลายนายที่เป็นตำรวจดี เช่นเดียวกับ ไมเคิล ริเวอร์ เจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดสถานีตำรวจโกลด์สโบโร ในรัฐนอร์ทแคโรไลนา



ตลอดระยะเวลา 9 ปี ของการเป็นตำรวจ เจ้าหน้าที่ริเวอร์ หรือ ไมค์ ไม่ได้แค่คอยดูแลความสงบเรียบร้อยในชุมชนแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เขายังรู้จักและจดจำคนไร้บ้านได้ทุกคนในพื้นที่ จนกระทั่งวันหนึ่ง ตำรวจหนุ่มนายนี้สังเกตเห็นผู้หญิงไร้บ้านคนหนึ่งนั่งอยู่ตามลำพัง เธอเป็นคนแปลกหน้าและไม่ใช่คนแถวนี้แน่นอน เขาจึงพุ่งตรงเข้าไปหาเธอทันที และสิ่งที่เขาทำ ได้สร้างรอยยิ้มไปทั้งโซเชียล





ำรวจหนุ่ม วัย 29 ปี เปิดกระจกรถแล้วถามหญิงไร้บ้านดังกล่าวว่า "เฮ้ หวัดดีครับ คุณกินอะไรหรือยัง" หญิงดังกล่าวส่ายหน้าและตอบว่าไม่ได้กิน เจ้าหน้าที่ริเวอร์จึงขับรถไปซื้อพิซซ่า 2 ถาดจากร้านพิซซ่าใกล้เคียง แล้วย้อนกลับมาที่เดิม เขาเดินถือพิซซ่าลงมานั่งกินกับเธอบนพื้น โดยหญิงดังกล่าวก็รับพิซซ่าไปด้วยความยินดี



"ตำรวจทำดีมากมายเพื่อชุมชนของเรา และยังมีอีกมากที่ปิดทองหลังพระ ไม่มีใครเห็น แต่พวกเราพบเห็นคุณนะครับ คุณตำรวจ ขอให้ทำดีแบบนี้ต่อไปนะครับ" คริส บาร์นส ผู้โพสต์ กล่าว

"การทำงานของพวกเรานั้น บางครั้งมันก็เป็นงานบริการที่ไม่เป็นที่ชื่นชอบของสังคมเท่าไหร่นัก แต่ภาพนี้แสดงให้เห็นว่าตำรวจเองก็เป็นมนุษย์เหมือนทุกคน และถ้าหากเรามีโอกาสได้ทำงานรับใช้ชุมชน เราก็พร้อมรับโอกาสนั้นทันทีครับ ผมยอมรับว่าโชคดีมากเหลือเกินที่ได้มีเจ้าหน้าที่ริเวอร์มาทำงานที่โรงพักของเราครับ"

จากการรายงานของ สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ระบุว่า ไมค์พบเธอหญิงดังกล่าวขณะขับรถตระเวนดูความเรียบร้อยตรามปกติ เธอเป็นหญิงชราสวมเสื้อสีขาว ระบุข้อความว่า "Homeless. The fastest way of becoming a nobody" หรือแปลได้ว่า "การไร้บ้าน วิธีที่เร็วที่สุดในการเป็นคนไร้ตัวตน" ตอนแรกเขาขับผ่านไปแล้ว แต่อะไรบางอย่างในใจทำให้เขาย้อนกลับไปหาเธอ เดไมค์ เล่าว่า หญิงไร้บ้านบอกกับเขาว่า เธอชื่อ มิเชล พิซซ่าอร่อยมาก อาหารมื้อนั้นเป็นมื้อที่ดีมาก และที่ดีไปมากกว่านั้นคือเรื่องราวชีวิตที่มิเชลเล่าให้เขาฟัง โดยหลังจากที่ท้องอิ่ม ต่างคนต่างก็แยกย้ายกันออกไปแต่ที่สิ่งที่ทั้งสองไม่รู้ตัวก็คือ มีประชาชนผ่านมาเห็นเข้าและถ่ายรูปพวกเขาไปโพสต์แชร์ลงบนเฟซบุ๊ก มันเป็นภาพน่าประทับใจที่สร้างความอบอุ่นใจไปทั้งสังคมออนไลน์ เพราะอะไรแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่พบเห็นกันได้บ่อย ๆผู้คนต่างชื่นชมความมีน้ำใจของตำรวจหนุ่ม ในการปฏิบัติกับคนยากไร้ นอกจากเขาจะจำคนไร้บ้านทุกคนในพื้นที่ได้แล้ว เขายังไม่รังเกียจ และต้อนรับหญิงไร้บ้านคนใหม่ด้วยความน่ารัก ทั้งที่ผู้คนมักส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยอยากเข้าใกล้พวกเขาคนไร้บ้านเจ้าหน้าที่ริเวอร์ เปิดเผยกับซีเอ็นเอ็น ว่า หลังจากได้กินข้าวกับมิเชลในครั้งนั้น สิ่งที่เขาตระหนักได้ก็คือ สังคมมองคนไร้บ้านกับคนตำรวจเหมือนกัน คือมองในแง่ลบ ผู้คนมองคนไร้บ้านว่าเป็นภาระ ในขณะเดียวกัน บางคนครั้งผู้คนก็มองตำรวจว่าเป็น "แอปเปิ้ลเน่า" หรือเป็นผู้ร้ายแต่ในสายตาของเจ้าหน้าที่ริเวอร์นั้น คนไร้บ้านก็เพียงแค่คนที่พบเจอกับโชคร้าย ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้กับทุก ๆ คน สำหรับตัวเขานั้น เขาตั้งมั่นว่าการเป็นตำรวจ คือจะต้องไม่ทำประชาชนขุ่นข้องหมองใจ"ทุก ๆ วัน ผมมาทำงานด้วยคติประจำใจว่า 'ผมจะช่วยอวยพรให้ใครได้บ้างนะ ผมจะทำให้คนยิ้มได้บ้างหรือเปล่า ผมไม่ใช่ตำรวจประเภทที่ชอบจับพ่อหรือแม่ของใครโยนเข้าคุกครับ ผมไม่ใช่แบบนั้น" ตำรวจหนุ่ม กล่าวทางด้าน ไมเคล เวสต์ สารวัตรประจำสถานีตำรวจโกลด์สโบโร เปิดเผยว่า เขาพบเห็นภาพเจ้าหน้าที่ริเวอร์นั่งกินข้าวกับคนไร้บ้น ถูกแชร์ไปทั่วสังคมออนไลน์ และเขารู้สึกชื่นชมยินดีในตัวลูกน้องใต้สังกัดมากสารวัตร กล่า