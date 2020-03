นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า “กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีนโยบายในการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพนักกีฬาไทยให้พัฒนาไปสู่การแข่งขันกีฬาระดับโลกมาโดยตลอด ซึ่งภารกิจที่สำคัญที่สุดคือการสนับสนุนนักกีฬาไทยอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2020 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ถึงแม้ว่าความกังวลต่อการระบาดของไวรัส COVID-19 ยังคงเป็นที่น่าจับตามอง แต่กระทรวงฯยังได้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักกีฬาและทีมงานเป็นหลัก โดยติดตามความเคลื่อนไหวและร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับองค์กรต่างๆ ในการป้องกันและเน้นย้ำให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการต่างๆอย่างเข้มงวด เพื่อความปลอดภัยของนักกีฬาและคนรอบข้าง ดังนั้นผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแข่งขันในครั้งนี้จะสร้างความสุขให้กับชาวไทยได้อีกครั้ง ซึ่งนักกีฬาไม่เพียงแต่สร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ให้กับประเทศแล้ว แต่ยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจในด้านกีฬาให้กับประชาชน เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ตลอดจนสร้างความสามัคคีให้คนในชาติได้อีกด้วย”

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กล่าวว่า “การกีฬาแห่งประเทศไทยมีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญ ในการเตรียมความพร้อมทุกด้านเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างแรงจูงใจของนักกีฬาไทย ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าการส่งเสริมให้คนสนใจเล่นกีฬา ตลอดจนการสร้างแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬาให้คนรุ่นใหม่และการส่งแรงเชียร์นักกีฬาทีมชาติ เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีในเวทีการแข่งขันระดับโลกอย่างโอลิมปิกเกมส์นั้น จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนากีฬาของเราได้อย่างยั่งยืน และการผนึกกำลังในการนำลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดโอลิมปิกเกมส์เข้ามาในประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมเชียร์นักกีฬาได้ในทุกช่องทาง นอกจากนี้ เรายังได้ผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชน ภายใต้โครงการ “THE POWER OF UNITY” นำโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในการส่งแรงเชียร์ทัพนักกีฬาไทย ซึ่งในปีนี้เรายังได้ร่วมกับภาครัฐ และภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งกำลังใจภายใต้โครงการ "Road to Tokyo 2020, รวมใจสู่ชัยชนะ" เช่น การวิ่งธงชาติไทยรวมใจสู่ชัยชนะ ในการวิ่งผ่านเส้นทาง 43 จังหวัดทั่วประเทศ การสร้างสรรค์บทเพลงพิเศษ “รวมใจสู่ชัยชนะ” โดยศิลปินนักร้องชั้นนำของประเทศไทย และการร่วมชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดการแข่งขัน ในกิจกรรม Tokyo 2020 Ready to Watch Live Experience Park ในวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2563”

พลตรีจารึก อารีราชการรัณย์ รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า “จากการร่วมประสานงานอย่างต่อเนื่องกับคณะกรรมการโอลิมปิกสากล ซึ่งในขณะนี้ยังคงยืนยันว่ายังคงดำเนินการตามแผนที่วางไว้เพื่อทำพิธีเปิดการแข่งขันวันที่ 24 กรกฎาคมนี้ แม้ว่าจะมีการวิตกเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 อยู่ในเวลานี้ก็ตาม แต่คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯได้มีการร่วมงานกับประเทศเจ้าบ้านอย่างญี่ปุ่น องค์กรอนามัยโลก โอลิมปิกจีนและคณะกรรมการโอลิมปิกประเทศอื่นๆอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดมาตรการความปลอดภัยอย่างสูงที่สุดต่อนักกีฬาและบุคลากรด้านกีฬาของประเทศต่างๆ สำหรับความพร้อมของประเทศไทยและนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ เราได้เตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่ ทั้งในกระบวนการคัดสรรนักกีฬา การสนับสนุนการฝึกซ้อมโดยทำงานร่วมกับสมาคมกีฬาต่างๆ โดยการสนับสนุนของการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ได้มีการนำวิทยาการความรู้และวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับนักกีฬาของเรา รวมไปถึงการสร้างมาตรการความปลอดภัยของนักกีฬาที่จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์กรอนามัยโลกอย่างเคร่งครัด ในขณะนี้เรามีนักกีฬาไทยที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขันโอลิมปิกจำนวน 14 คน และกำลังอยู่ในระหว่างการแข่งขันรอบคัดเลือกอีกหลายรายการ คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักกีฬาไทยจะได้รับแรงใจแรงเชียร์จากชาวไทยทุกคนเพื่อคว้าชัยชนะในมหกรรมการแข่งขันโอลิมปิก โตเกียว2020 ในครั้งนี้”