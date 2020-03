สัญญาได้ไหมว่าจะอยู่บ้าน ? ช่วยชาติให้ฟื้นฟูแค่ชูนิ้วก้อย

View this post on Instagram

ช่วงงานเบรค ถือโอกาสใช้เวลากับตัวเองกันนะคะ ได้นอนดูหนัง นอนตื่นสายๆ เล่นกับน้องหมาน้องแมว ช่วยพี่ๆบุคลากรทางการแพทย์ด้วยการเก็บตัวอยู่บ้านกันนะคะ 🥰🥰🥰 #สัญญาว่าจะอยู่บ้าน #อยู่บ้านต้านโควิด #รับผิดชอบส่วนตัวเพื่อส่วนรวม #ไทยรู้สู้โควิด