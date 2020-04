ด้วยสถานการณ์ความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กลายเป็นวิกฤติครั้งใหม่ของคนทั้งโลก และกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ผู้บริหารสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และเป็นหนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม ผนึกกำลังส่งมอบความรัก กำลังใจ ความห่วงใยให้กับคนไทย และคนทั้งโลกให้ก้าวข้ามผ่านในช่วงเวลาวิกฤตนี้ไปด้วยกัน จึงจัดโครงการ “รักแท้ไม่แพ้ระยะห่าง Love Has No Distance” เพื่อสนับสนุนการสร้างพลังให้ทุกคนได้เว้นระยะห่าง เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ เป็นการทำเพื่อตัวเองและคนที่เรารัก รวมทั้งคนอื่นอีกมากมายรอบๆ ตัว โดยจะสื่อสารผ่านบทเพลง ชื่อว่า “รักแท้ไม่แพ้ระยะห่าง Love Has No Distance” ซึ่งได้รับเกียรติจากศิลปินชื่อดังชั้นนำของเมืองไทย ได้แก่ ธนชัย อุชชิน, นภ พรชำนิ, ปิยะ ศาสตรวาหา และ ตรัย ภูมิรัตน ในการขับร้องเพลงนี้ โดยมีปิยะ ศาสตรวาหา เป็นผู้ประพันธ์เพลงและเรียบเรียงดนตรี และตรัย ภูมิรัตน ร่วมกันเขียนเนื้อร้อง โดยสยามพิวรรธน์เป็นผู้จัดทำและเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงนี้