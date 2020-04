รวมพลังคนไทย ! ฝ่าวิกฤต COVID-19

"น้ำใจคนไทยยิ่งใหญ่เสมอ" ประโยคนี้พิสูจน์ได้ทุกเมื่อยามประเทศไทยเจอกับสถานการณ์วิกฤต แม้ไม่รู้จักกัน แต่ความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ ก็ช่วยให้เราผ่านช่วงเวลานั้นมาหลายครั้งหลายโอกาส และกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่หลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย กำลังเผชิญกับ COVID-19 ที่ยังไม่รู้ว่าบทสรุปของเรื่องนี้จะเป็นเช่นไร

แต่หากย้อนกลับไปเมื่อเหตุการณ์น้ำท่วมปี 2554 ถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่เราได้เห็นธารน้ำใจจากทั่วสารทิศ หน่วยงานต่าง ๆ ดาราศิลปิน และประชาชน ต่างก็ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน จนก้าวพ้นวิกฤตน้องน้ำในครั้งนั้นมาได้ และในวันที่ประเทศไทยต้องตกอยู่ในสถานการณ์ COVID-19 คำว่า "น้ำใจคนไทย" ก็ปรากฏชัดขึ้นมาอีกครั้ง

ในช่วงไม่กี่เดือนมานี้ พลังของคนไทยในการต่อสู้กับโควิดเกิดขึ้นหลายรูปแบบ เราได้เห็นความเสียสละของบุคคลหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสมือนเป็นทัพหน้าคอยต่อสู้กับไวรัสตัวร้าย COVID-19 หรือแม้แต่ผู้ปิดทองหลังพระอย่างบุคลากรในโรงพยาบาล และสถานพยาบาล พนักงานทำความสะอาด แม่ครัว พ่อครัว พนักงานเก็บขยะ รปภ. คนขับรถส่งอาหาร รวมไปถึงฮีโร่ในทุกสาขาอาชีพที่พยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด เพื่อร่วมกันปกป้องชีวิตพี่น้องชาวไทยไม่ให้เกิดความสูญเสียจากโควิดไปมากกว่านี้ และในเมื่อทุกคนรู้ว่าพวกเขาเหนื่อย ล้า และขาดแคลนสิ่งจำเป็นที่เสมือนอาวุธในการต่อสู้ จึงเกิดแคมเปญดี ๆ มากมายเพื่อขับเคลื่อนการแพทย์ และสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิตประจำวันให้สามารถดำเนินต่อไปอย่างราบรื่น มาดูกันว่า ในเวลาคับขันแบบนี้ เราจะร่วมกันช่วยเหลือประเทศชาติของเราได้ทางไหนกันบ้าง



1. อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

"I stay at work for you. You stay at home for us. หรือเราอยู่โรงพยาบาลเพื่อคุณ คุณอยู่บ้านเพื่อพวกเรา" นับเป็นแคมเปญแรก ๆ ที่เราได้เห็นเหล่าแพทย์และพยาบาล ออกมาถือป้ายข้อความขอความร่วมมือจากประชาชนให้หยุดอยู่บ้าน และเป็นไวรัลที่แชร์กันในโลกโซเชียลอย่างมากมาย รวมไปถึงเหล่าศิลปิน ดารา และคนดังทั้งหลาย ที่เริ่มออกมารณรงค์ให้ทุกคนอยู่บ้านให้มากที่สุด เพื่อควบคุมเชื้อโรคไม่ให้แพร่ในวงกว้าง ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชน จนถนนหลายแห่งโล่ง เรียกได้ว่าเป็นภาพในประวัติศาสตร์ที่เราจะต้องจดจำบรรยากาศความเงียบเหงาไปอีกนาน



2. #Gowith20 บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนฮีโร่ไทยสู้โควิด 19

โครงการที่เปิดให้ประชาชนร่วมบริจาคเงินเพียงแค่คนละ 20 บาท แล้วแชร์ต่อกันไปเพื่อชวนให้เพื่อน ๆ มาร่วมชาเลนจ์ในการสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาล จัดเป็นอีกหนึ่งโครงการที่พิสูจน์พลังเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่ของคนไทยได้เป็นอย่างดี เพราะในเวลาเพียงไม่นาน ยอดบริจาคก็ทะลุ 30 ล้านไปเรียบร้อยแล้ว



3. แรงใจจากศิลปิน-ดารา และประชาชน

โลกออนไลน์ไม่ได้แค่เชื่อมต่อสัญญาณเท่านั้น แต่ยังเป็นสื่อกลางในการรวมน้ำใจของคนไทยที่ดีมาก ๆ ดูอย่างแคมเปญนัดกันปรบมือให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ที่ชาวโซเชียลทั้งคนดังและบุคคลทั่วไป ร่วมส่งพลังใจไปให้มดงานด่านหน้า หรือจะเป็นเหล่าศิลปินที่ใช้โลกออนไลน์เป็นตัวกลาง ในการบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญไปยังโรงพยาบาลที่ขาดแคลน รวมไปถึงเสียงเพลงอันไพเราะที่ถูกแต่งขึ้นมาเพื่อให้กำลังใจแพทย์และพยาบาล และการชูป้ายให้กำลังใจเหล่าฮีโร่ในชุดกาวน์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ก็เป็นการแสดงน้ำใจเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่ สร้างความอบอุ่นใจเป็นอย่างยิ่ง



4. เปิดที่พัก-โรงแรมให้เป็นโรงพยาบาลสนาม และพักฟรีสำหรับปฏิบัติหน้าที่

เมื่อเห็นว่าบุคลากรทางการแพทย์เหน็ดเหนื่อยจากการสู้รบกับเชื้อร้าย เจ้าของโรงแรมและที่พักหลายแห่ง จึงยินดีเปิดสถานที่ให้เข้าพักฟรี เพื่อลดระยะเวลาการเดินทาง และอำนวยความสะดวกสบายให้หมอ พยาบาล ได้พักผ่อน อาบน้ำ เตรียมพร้อมทำศึกกับไวรัสได้อย่างเต็มที่



5. เติมพลังใจให้เหล่าฮีโร่ผู้อยู่เบื้องหลัง

นอกจากฮีโร่ด่านหน้าอย่างทีมแพทย์และพยาบาลแล้ว เหล่าผู้อยู่เบื้องหลังอย่างเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ทั้งแม่บ้าน คนขับรถ รปภ. คนเก็บขยะ ต่างก็เป็นทีมที่ยืนหยัดต่อสู้โควิดเคียงบ่าเคียงไหล่บุคลากรทางการแพทย์ด้วยเช่นกัน และพวกเขาย่อมเหน็ดเหนื่อยไม่ต่างกัน จึงมีโครงการแจกข้าวกล่องให้กลุ่มคนที่มีแฮชแท็กเป็นของตัวเองว่า #ส่วนหนึ่งที่ถูกลืม เพื่อเติมกำลังกายและเพิ่มพลังใจให้ฮีโร่ทุกคนอย่างทั่วถึง



ขณะเดียวกันก็ยังมีเหล่าผู้เสียสละที่ยังคงทำงานเพื่อให้บ้านเมืองเกิดความเรียบร้อย ทั้งคนเก็บขยะที่ต้องทำงานหนักกว่าวันปกติ เพราะปริมาณขยะในครัวเรือนที่มากขึ้นจากการ Work From Home และไม่รู้ว่ามีขยะติดเชื้อปะปนมามากน้อยเพียงไหน เหล่าจิตอาสาต่าง ๆ ไม่ว่าจะคนทำอาหารแจกฟรี คุณยายช่างเย็บผ้าที่นั่งเย็บหน้ากากผ้าแจก อาจารย์แพทย์ที่ลงแรงถีบจักรเย็บหน้ากากให้แพทย์ พยาบาลบ้าง หรือตัดชุด PPE ให้บุคลากรทางการแพทย์ก็ด้วย ภาพเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงน้ำใจของคนไทย ที่ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะไหนก็พร้อมแบ่งปันให้เพื่อนมนุษย์อย่างไม่มีข้อแม้ และเราเชื่อว่ายังมีคนอีกจำนวนมากที่พร้อมจะแบ่งปันน้ำใจดี ๆ แบบนี้ต่อไปอีกเรื่อย ๆ ซึ่งนอกจากเราจะปรบมือเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์แล้ว ก็หวังว่าจะมีการปรบมือส่งกำลังใจให้ผู้เสียสละในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วย ขอปรบมือเป็นกำลังใจล่วงหน้ารัว ๆ เลยค่ะ



6. พลังจากหน่วยงาน

และไม่เพียงแต่ภาคประชาชนเท่านั้น ยังมีหน่วยงานอื่น ๆ อีกมากมายที่ร่วมด้วยช่วยกันในหลากหลายช่องทาง กลุ่ม ปตท. ก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชาติฝ่าวิกฤต COVID-19 ด้วยการสนับสนุนโรงพยาบาลและหน่วยงานภาครัฐในด้านต่าง ๆ

กลุ่ม ปตท. มีนโยบายร่วมกันทำงานในภารกิจสู้ภัย COVID-19 อย่างเต็มที่ โดยแต่ละบริษัทได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญเข้ามาร่วมออกแบบและเตรียมการผลิตอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นในทางการแพทย์ นับเป็นภารกิจสำคัญที่เร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชน สู้ภัย COVID-19 ครั้งนี้ ไปด้วยกัน

พลังการให้

● จัดซื้อแอลกอฮอล์จากโรงงานผู้ผลิตกว่า 160,000 ลิตร ส่งมอบให้โรงพยาบาลและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในทางการแพทย์

● บริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ยา เวชภัณฑ์ และแท็บเล็ต 50 เครื่องเพื่อการรักษาทางไกล

● แจกฟรีเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ จำนวน 1,000,000 หลอด เมื่อเติมน้ำมันที่ PTT Station

● สนับสนุนเสื้อกาวน์ผลิตจากพลาสติก InnoPlus แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

● ผลิตหมวกและชุดคลุมอัดอากาศความดันบวก PAPR (Powered Air-Purifying Respirator) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

● ร่วมกับพันธมิตรพัฒนาเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบ และกล่องทำหัตถการแรงดันลบ มอบแก่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล นำส่งต่อกับโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วทุกภาค

● สนับสนุนผ้าสปันบอนด์ให้โรงพยาบาลวชิรพยาบาล นำไปตัดชุด PPE เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์พร้อมรับมือกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19



พลังความรู้

● สนับสนุนเงินวิจัยชุดตรวจ COVID-19 ของสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

● ให้ความรู้ในการป้องกันโรค COVID-19 กับเครือข่ายต่าง ๆ

● ใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์



พลังงาน

● ลดราคาขายปลีก NGV ให้กลุ่มรถโดยสารสาธารณะ และคงราคา NGV สำหรับรถทั่วไป

● ปรับส่วนลดราคาก๊าซ LPG ลง 45 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม เป็นเวลา 3 เดือน



พลังจิตอาสา

● ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่ม ปตท. ร่วมกันบริจาคโลหิต จำนวน 115,300 ซี.ซี.

● จัดทำและส่งมอบหน้ากากอนามัยจากผ้า จำนวน 10,000 ชิ้น ให้ผู้สูงอายุ

● ระดมพนักงานจัดทำ Face Shield



7. ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของจำเป็นให้กับโรงพยาบาล

การบริจาคไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัย, หน้ากาก Face Shield, อาหารและเครื่องดื่ม หรือแม้แต่กำลังทรัพย์ น้ำใจเล็ก ๆ น้อย ๆ จากคนไทยก็ยังหลั่งไหลไปยังโรงพยาบาลตามพื้นที่ต่าง ๆ อย่างไม่ขาดสาย เรียกได้ว่าใครมีเท่าไร ใครไหวก็ช่วยกันคนละไม้ละมือ เห็นแล้วก็ชื่นใจจริง ๆ



ทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากการร่วมแรงร่วมใจของคนไทย หวังเพื่อให้เราได้ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน ด้วยความรัก ความสามัคคี และความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศไทยจะกลับมาแข็งแรงกว่าเดิมด้วยพลังใจที่ยิ่งใหญ่ แล้วอย่าลืมส่งแรงใจให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ รวมถึงให้กำลังใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนด้วยนะคะ

#สานพลังใจWeFightTogether