ประกาศสงกรานต์ 2569 เปิดรายละเอียด รากษสเทวี นางสงกรานต์ 2569
สำหรับนางสงกรานต์ประจำปี 2569 มีนามว่า “รากษสเทวี” โดยมีลักษณะตามตำราดังนี้
- ทัดดอกบัวหลวง
- สวมอาภรณ์แก้วโมรา
- เสวยโลหิตเป็นภักษาหาร
- พระหัตถ์ขวาทรงตรีศูล
- พระหัตถ์ซ้ายทรงธนู
- เสด็จยืนเหนือหลังวราหะ (หมูป่า) เป็นพาหนะ
ลักษณะดังกล่าวแสดงถึงพลัง อำนาจ และความแข็งแกร่งตามคติความเชื่อโบราณ
การเปลี่ยนจุลศักราช
เกณฑ์วันสำคัญของปี
เกณฑ์วันสำคัญตามตำราระบุว่า
- วันจันทร์ เป็นธงชัย
- วันเสาร์ เป็นอธิบดี
- วันอาทิตย์ เป็นอุบาทว์
- วันจันทร์ เป็นโลกาวินาศ
ซึ่งใช้เป็นแนวทางพิจารณาฤกษ์ยามและเหตุการณ์สำคัญตามความเชื่อ
พยากรณ์ฝนและปริมาณน้ำ
ปีนี้กำหนดให้วันพฤหัสบดีเป็นอธิบดีฝน ส่งผลให้มีปริมาณฝนรวม 500 ห่า แบ่งเป็น
- โลกมนุษย์ 50 ห่า
- มหาสมุทร 100 ห่า
- ป่าหิมพานต์ 150 ห่า
- เขาจักรวาล 200 ห่า
พร้อมกันนี้ยังระบุว่า นาคให้น้ำ 3 ตัว ซึ่งโดยรวมหมายถึงปริมาณน้ำอยู่ในระดับปานกลาง
เกณฑ์ธัญญาหาร
เกณฑ์ธาราธิคุณ
