เปิดคำทำนาย รากษสเทวี นางสงกรานต์ 2569 มีเรื่องไหนต้องระวังบ้าง

          รากษสเทวี นางสงกรานต์ 2569 พร้อมเกณฑ์พยากรณ์ทั้งฝน น้ำ และการเกษตรที่สะท้อนแนวโน้มตลอดปี
          เทศกาลสงกรานต์ปี 2569 ได้เริ่มต้นขึ้นพร้อมการประกาศนางสงกรานต์ประจำปี 2569 นามว่า รากษสเทวี มาพร้อมรายละเอียดสำคัญทั้งวันมหาสงกรานต์ และเกณฑ์คำพยากรณ์ที่บ่งบอกแนวโน้มของปีนี้ในหลายด้าน
ภาพจาก ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC

ประกาศสงกรานต์ 2569 เปิดรายละเอียด รากษสเทวี นางสงกรานต์ 2569

          เทศกาลสงกรานต์ พุทธศักราช 2569 ตรงกับปีมะเมีย ตามคติไทยจัดอยู่ใน “อัฐศก” โดยปีนี้มีลักษณะพิเศษทางจันทรคติเป็น “อธิกมาส” หรือปีที่มีเดือนเพิ่ม ขณะที่ทางสุริยคติเป็น “ปกติสุรทิน” ซึ่งสะท้อนถึงความแตกต่างของระบบปฏิทินทั้งสองแบบ

วันมหาสงกรานต์ 2569

          วันมหาสงกรานต์ปีนี้ตรงกับวันที่ 14 เมษายน 2569 ตรงกับวันอังคาร แรม 12 ค่ำ เดือน 5 เวลา 10 นาฬิกา 34 นาที 35 วินาที ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาสำคัญตามความเชื่อดั้งเดิมที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษ และเป็นจุดเริ่มต้นของปีใหม่ไทย

รากษสเทวี นางสงกรานต์ประจำปี 2569

          สำหรับนางสงกรานต์ประจำปี 2569 มีนามว่า “รากษสเทวี” โดยมีลักษณะตามตำราดังนี้

          - ทัดดอกบัวหลวง 
          - สวมอาภรณ์แก้วโมรา
          - เสวยโลหิตเป็นภักษาหาร
          - พระหัตถ์ขวาทรงตรีศูล 
          - พระหัตถ์ซ้ายทรงธนู 
          - เสด็จยืนเหนือหลังวราหะ (หมูป่า) เป็นพาหนะ

          ลักษณะดังกล่าวแสดงถึงพลัง อำนาจ และความแข็งแกร่งตามคติความเชื่อโบราณ

การเปลี่ยนจุลศักราช

          ในปีนี้จะมีการเปลี่ยนจุลศักราชในวันที่ 16 เมษายน 2569 เวลา 14 นาฬิกา 40 นาที 12 วินาที โดยเปลี่ยนเป็นจุลศักราช 1388

เกณฑ์วันสำคัญของปี

          เกณฑ์วันสำคัญตามตำราระบุว่า

          - วันจันทร์ เป็นธงชัย
          - วันเสาร์ เป็นอธิบดี
          - วันอาทิตย์ เป็นอุบาทว์
          - วันจันทร์ เป็นโลกาวินาศ

          ซึ่งใช้เป็นแนวทางพิจารณาฤกษ์ยามและเหตุการณ์สำคัญตามความเชื่อ

พยากรณ์ฝนและปริมาณน้ำ

          ปีนี้กำหนดให้วันพฤหัสบดีเป็นอธิบดีฝน ส่งผลให้มีปริมาณฝนรวม 500 ห่า แบ่งเป็น

          - โลกมนุษย์ 50 ห่า
          - มหาสมุทร 100 ห่า
          - ป่าหิมพานต์ 150 ห่า
          - เขาจักรวาล 200 ห่า

          พร้อมกันนี้ยังระบุว่า นาคให้น้ำ 3 ตัว ซึ่งโดยรวมหมายถึงปริมาณน้ำอยู่ในระดับปานกลาง

เกณฑ์ธัญญาหาร

          ปีนี้ได้เศษ 2 ชื่อ “วิบัติ” สะท้อนว่าผลผลิตทางการเกษตรอาจได้รับผลกระทบจากศัตรูพืช มีโอกาสเกิดแมลงรบกวน เช่น ด้วงหรือแมลงต่าง ๆ ภาพรวมผลผลิตอยู่ในระดับกึ่งดี กึ่งเสีย

เกณฑ์ธาราธิคุณ

          เกณฑ์ธาราธิคุณปีนี้ตกอยู่ใน ราศีเตโช (ธาตุไฟ) มีความหมายว่า ปริมาณน้ำอาจมีน้อย หรือมีความไม่สม่ำเสมอในบางพื้นที่
          สงกรานต์ปี 2569 นอกจากจะเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองปีใหม่ไทยแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความเชื่อและภูมิปัญญาโบราณผ่านการทำนายต่าง ๆ โดย “รากษสเทวี” นางสงกรานต์ประจำปี 2569 เป็นสัญลักษณ์ของพลังและความเข้มแข็ง ขณะที่เกณฑ์ด้านฝน น้ำ และการเกษตร ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มที่ต้องเตรียมพร้อมรับมืออย่างรอบคอบในปีนี้
ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC

