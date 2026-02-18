ส่องวันหยุดสงกรานต์ 2569 ปฏิทินปีนี้เข้าล็อกมาก พักร้อนน้อย ได้พักยาว สูงสุด 16 วัน

วันหยุดสงกรานต์ 2569 ส่องปฏิทินปีนี้เข้าล็อก หยุดยาวได้สูงถึง 16 วัน แถมมีสูตรใช้พักร้อนน้อย พักยาว ๆ ให้หายเหนื่อย
เหลืออีกไม่ถึง 2 เดือนก็จะเข้าสู่ช่วงวันหยุดสงกรานต์ 2569 แล้ว หลายคนก็เตรียมที่จะวางแผนหยุดยาว ซึ่งสามารถลายาวได้ฉ่ำ ๆ สามารถลาได้ยังไง กระปุกดอทคอมจะมาชี้เป้า ปฏิทิน 2569 ให้รู้กัน
เบื้องต้น วันหยุดราชการในเดือนเมษายน จะมีทั้งหมด 4 วัน ดังนี้
- 6 เมษายน วันจักรี
- 13 เมษายน วันสงกรานต์
- 14 เมษายน วันสงกรานต์
- 15 เมษายน วันสงกรานต์
เงื่อนไขลายาว 16 วัน
ตั้งแต่วันที่ 4-19 เมษายน แต่ต้องใช้ลาพักร้อนจำนวน 6 วัน อุดระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน และ 16-17 เมษายน
เงื่อนไขลายาว 12 วัน
ตั้งแต่วันที่ 4-15 เมษายน แต่ต้องใช้ลาพักร้อน 4 วัน ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายนก็เพียงพอ
เงื่อนไขลายาว 9 วัน
ตั้งแต่วันที่ 11-19 เมษายน แต่ต้องใช้ลาพักร้อน 2 วัน ระหว่างวันที่ 16-17 เมษายน ก็เพียงพอ สูตรนี้ข้อดีคือ พักร้อนน้อย ได้พักยาว