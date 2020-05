วันสากลแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ก่อตั้งโดยใคร

วันสากลแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีความสำคัญอย่างไร





กิจกรรมในวันสากลแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

ความเข้าใจซึ่งกันและกัน ตลอดจนความเคารพและยอมรับในสิ่งที่แตกต่างกัน เป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งเสริมให้การอยู่ร่วมกันของคนหมู่มาก โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันของคนที่มีความแตกต่างทางด้านภาษา วัฒนธรรม และแนวคิด ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

16 พฤษภาคม วันสากลแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ (International Day of Living Together in Peace) หลายคนอาจจะไม่คุ้นกับวันนี้ ไม่เคยได้ยินมาก่อนว่ามี แต่ทุก ๆ ปี ต่อจากนี้ไป อย่างน้อยสักเสี้ยวหนึ่งก็อยากให้จำวันนี้ได้ เพื่อการอยู่ร่วมโลกกันอย่างสันติสุขมติขององค์การสหประชาชาติ หรือ UN เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2017 ได้ประกาศให้วันที่ 16 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันสากลแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ (International Day of Living Together in Peace)- เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงการอยู่ร่วมกัน โดยเคารพและศึกษาความแตกต่างทางวัฒนธรรม และแนวคิด- เพื่อส่งเสริมสันติภาพ ความเข้าใจ การมีส่วนร่วม และความสามัคคี แม้จะต่างศาสนา ต่างเชื้อชาติ ต่างเพศ ต่างภาษากันก็ตามในวันนี้ทางองค์การสหประชาชาติได้เชิญชวนองค์กรและประเทศต่าง ๆ ให้ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง เพื่อช่วยให้เกิดสันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนขอบคุณข้อมูลจาก