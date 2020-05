สำหรับเยาวชน และประชาชนทั่วไป ช่วงนี้ที่ใช้เวลาอยู่บ้านก็สามารถหาความสนุกสนานอย่างสร้างสรรค์ผ่านโครงการ Science Delivery By NSM ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์ด้วยการนำองค์ความรู้มาส่งตรงถึงบ้านทุกท่าน รวมทั้ง สามารถติดตามรายการใหม่แกะกล่องจาก อพวช. ได้แก่ Yoga on the wild side รายการที่ชวนพวกเรามาสร้างสุขภาพที่แข็งแรงโดยการออกกำลังกายโยคะในท่าทางเลียนแบบจากท่าสัตว์นานาชนิด เช่น ท่าแมว ท่าวัว ท่าผีเสื้อ และรายการ Specimen show เป็นรายการที่หยิบ Collection ต่าง ๆ ในแต่ละพิพิธภัณฑ์ของ อพวช. มาเล่าเรื่อง เป็นต้น พร้อมชวนร่วมสนุกไปกับกิจกรรมชิงของรางวัลสุดพิเศษจาก อพวช. ซึ่งความสนุกเหล่านี้ สามารถติดตามได้ที่ Facebook : NSM Thailand

สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามกิจกรรมออนไลน์ และติดตามความคืบหน้าการเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ได้ที่ Facebook : NSM Thailand และ www.nsm.or.th โทร. 02 577 9999 ต่อ 2122 , 2123