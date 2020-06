ผุดไอเดีย Thaiflix สู้ Netflix ตั้งเป้าผู้นำดิจิทัลในภูมิภาค - เพจดัง ชี้ อย่าทำเลย

รมว.ดิจิทัล ผุดไอเดียสร้าง แพลตฟอร์มไทย Thaiflix ออกมาสู้ Netflix หวังดันไทยเป็นผู้นำโลกดิจิทัลในภูมิภาค ด้านเพจดัง เบรกเอี๊ยด อย่าทำเลย ชี้ จะเข้าสู่ตลาดนี้ถ้าไม่มีอะไรเจ๋งจริง ๆ ไปไม่รอดแน่นอน

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ฐานเศรษฐกิจ รายงานว่า เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ที่ผ่านมา สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล ได้จัดประชุมทางไกล RoLD Virtual Forum : Living with COVID-19 ตอน "How to Empower Digital Citizenship in COVID-19 Era" โดยในระหว่างประชุม นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวถึงแนวความคิดของตัวเองที่จะสร้าง "แพลตฟอร์มไทย" ขึ้นมาแข่งขันกับแพลตฟอร์มต่างประเทศที่คนไทยนิยมใช้อยู่ ทำให้เม็ดเงินจากอุตสาหกรรมโฆษณา หรือ การค้าขายทางออนไลน์ก็ไหลไปต่างประเทศหมด