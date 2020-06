แบรนด์เท็กซัส ชิคเก้น ได้รับการยอมรับมายาวนานมากกว่า 60 ปี ถือกำเนิดจากเมือง San Antonio รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้ขยายสาขาไปกว่า 25 ประเทศทั่วโลก รวมถึงเปิดสาขาในประเทศไทย ก่อนประกาศปรับโฉมแบรนด์ใหม่ ทั้งดีไซน์ร้าน และอัตลักษณ์แบรนด์ ด้วยแนวคิด The Flavorful Legendary Taste of Texas to Thailand ภายใต้แบรนด์ไก่ทอดชื่อดังเก่าแก่ ที่มาพร้อมภาพลักษณ์ใหม่ร่วมสมัยกว่าเดิม ตอกย้ำด้วยวิถีการปรุงอาหารที่มีคุณภาพจากวัตถุดิบสดใหม่ผ่านกระบวนการคัดสรรมาอย่างดี พร้อมเสิร์ฟรสชาติต้นตำรับแห่งการทำอาหารจากเท็กซัส