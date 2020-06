เอพี ไทยแลนด์ รุกตลาดคอนโดในเมืองส่ง LIFE อโศก-พระราม 9 คอนโดใหม่พร้อมอยู่ มูลค่า 9,800 ล้าน ชูแนวคิด THE FUTURE OF LONGEVITY DESIGN บริบทใหม่ของการอยู่อาศัยร่วมกันในความปกติใหม่ตอกย้ำพันธกิจ ‘เอ็มพาวเวอร์ ลิฟวิ่ง’ ด้วยวิธีคิดใหม่ในการออกแบบพื้นที่ส่วนกลางในคอนโดมิเนียมรับยุค NEXT NORMAL ด้วย 4 แนวทางปลดล็อคข้อจำกัดและความกังวล นำร่องด้วย LIFE อโศก-พระราม 9 โครงการใหม่พร้อมอยู่ ต้นแบบเพื่อการอยู่อาศัยร่วมกัน ในความปกติใหม่ ต่อยอดความสุข ความสำเร็จ ควบคู่ไปกับความอุ่นใจ ปลอดภัยในการใช้ชีวิตไปกับพื้นที่ส่วนกลางกว่า 7.5 ไร่