อย. ส่งเสริมสถานประกอบการ ที่มีมาตรฐาน มีจริยธรรม รับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสังคม

อย. มอบรางวัล Quality Award 2020 เพื่อเชิดชูเกียรติและให้กำลังใจสถานประกอบการดีเด่น ที่ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ มีสถานประกอบการที่ผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือกทั้งสิ้น 71 ราย จาก 6 ประเภทผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็นรางวัลประเภทต่าง ๆ ได้แก่

- รางวัลโล่เกียรติยศประจำปี จำนวน 55 ราย

- รางวัลสถานประกอบการที่ได้รับรางวัล 3 ปี ซ้อน จำนวน 11 ราย

- และรางวัล Best of the Best จำนวน 5 ราย