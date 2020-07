TEDxBangkok 2020 ชวนออกเดินทางค้นหาตัวตนผ่านกิจกรรมออนไลน์เสมือนจริง

TEDxBangkok กลับมาอีกครั้ง ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Awake’ พร้อมชวนแฟน TED ออกเดินทางค้นหาตัวตนด้วยกันสิงหาคมนี้

กลับมาอีกครั้งสำหรับ TEDxBangkok แพลตฟอร์มต่อยอด “ไอเดียที่ควรค่าแก่การเผยแพร่” จากเวทีระดับนานาชาติสู่กรุงเทพฯ โดยปี 2020 นี้ TEDxBangkok จะกลับมาภายใต้ชื่อว่า TEDxBangkok 2020 “Awake” Into the New Destination พร้อมกับสปีกเกอร์ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายศาสตร์จำนวน 6 ท่าน และการแสดงสุดพิเศษอีก 2 ชุด ที่จะพาแฟน ๆ TED ออกเดินทางสู่การค้นหาตัวตนและพบคำตอบที่หลายคนกำลังตามหาในประเด็นต่าง ๆ พร้อมกิจกรรมทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ยาวนานถึง 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 15-29 สิงหาคม นี้

โดย นายพิริยะ กุลกาญจนาชีวิน License Holder ของงาน TEDxBangkok กล่าวว่า "TEDx เป็นโครงการที่ถูกริเริ่มขึ้นเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของ TED ที่เชื่อว่าความคิดดี ๆ ควรถูกเผยแพร่ออกไปในวงกว้าง งาน TEDx จะถูกจัดขึ้นอย่างอิสระโดยอาสาสมัครในชุมชนหรือเมืองนั้น ๆ เพื่อให้ผู้คนในชุมชนได้มีโอกาสรับประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกับงาน TED ให้มากที่สุด ซึ่งที่ผ่านมา TEDxBangkok เราจัดกันมาตั้งแต่ปี 2015 2016 และ 2017 โดยปีนี้เราก็กลับมาอีกครั้งภายใต้แนวคิด “AWAKE” หรือการ “ตื่นรู้” หรือมีชื่อเต็มว่า TEDxBangkok 2020 “Awake” Into the New Destination ซึ่งหมายถึง การเดินทางออกไปสำรวจตัวตน ตั้งคำถามต่อสิ่งรอบตัว และลงมือสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง"

ในขณะเดียวกัน นางสาวณิชา ศิรินันท์ Co-organizer ก็ให้รายละเอียดของงานเพิ่มเติมว่า “TEDxBangkok 2020 “Awake” Into the New Destination ในปีนี้ ถือว่าแตกต่างจากที่ผ่านมา เพราะผู้เข้าร่วมจะได้รับชมทอล์กและทำกิจกรรมร่วมกันแบบ Virtual หรือแบบเสมือนจริง ที่สำคัญ ทอล์กและกิจกรรมที่คัดสรรมานั้น ล้วนกระตุ้นให้เกิดการต่อยอดไอเดียและเปิดโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างผู้เข้าร่วมงาน ครบถ้วนทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ธุรกิจ สังคม ศิลปะ และการศึกษา ประกอบด้วย Departure Day พบปะกันครั้งแรกทางออนไลน์ และรับฟังรายละเอียดงาน ในวันที่ 15 สิงหาคม

พบปะกันครั้งแรกทางออนไลน์ และรับฟังรายละเอียดงาน ในวันที่ 15 สิงหาคม Transit Day รับชมทอล์กและการแสดงทั้งหมดผ่านช่องทางออนไลน์ในวันที่ 22 สิงหาคม กับประเด็นหลากหลายรอบด้าน

รับชมทอล์กและการแสดงทั้งหมดผ่านช่องทางออนไลน์ในวันที่ 22 สิงหาคม กับประเด็นหลากหลายรอบด้าน การจัดกิจกรรมกลุ่มย่อยภายใต้รูปแบบของ Leisure Center ที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยทีมอาสาสมัคร เปรียบได้กับจุดพักผ่อนบนขบวนรถไฟระหว่างการเดินทาง ซึ่งจะเปิดโอกาสให้เข้าร่วมได้ตามความสนใจ

ที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยทีมอาสาสมัคร เปรียบได้กับจุดพักผ่อนบนขบวนรถไฟระหว่างการเดินทาง ซึ่งจะเปิดโอกาสให้เข้าร่วมได้ตามความสนใจ Arrival Day งานเฉลิมฉลองส่งท้าย ณ มิวเซียมสยาม ในวันที่ 29 สิงหาคม

นอกจากนี้เรายังจัดทำสิ่งที่เรียกว่า “Briefcase” ซึ่งจะเป็นกล่องบรรจุอุปกรณ์สำหรับทำกิจกรรม ส่งตรงให้คุณถึงบ้าน เพื่อให้ทุกคนพร้อมออกเดินทางไปด้วยกัน โดยเราจะยังไม่ขอบอกในตอนนี้ว่ามันคืออะไร อยากให้เป็นความสนุกที่แฟน ๆ TEDxBangkok จะได้รับ”

“พวกเราในนามอาสาสมัครของ TEDxBangkok จึงอยากขอเชิญชวนทุกคนร่วมรับชมและออกเดินทางครั้งนี้ไปกับพวกเรา เพื่อต่อยอดและส่งต่อไอเดียเหล่านี้ไปด้วยกัน ผ่านการสมัครเข้าร่วมเป็นผู้ชมกับเรา ตั้งแต่วันที่ 3-18 กรกฎาคม 2020 ราคาบัตรที่ 1,000 บาท”