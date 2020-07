หนุ่มจ่อคุก 70 ปี ถลุงเงินเยียวยาโควิด 19 เที่ยวหรู-อยู่แพง ถอยแลมโบกินี่ 10 ล้าน

หนุ่มอเมริกันจ่อโดนคุก 70 ปี หลังใช้กองทุนเยียวยา โควิด 19 ซื้อเครื่องประดับ เที่ยวหรู ช้อปปิ้งไม่อั้น ซ้ำถอยรถแลมโบกินี่ 10 ล้าน







เดวิด ที. ไฮน์ส ผู้ต้องหา

ภาพจาก Miami-Dade County Department of Corrections

ในเอกสารแบบฟอร์มยื่นคำร้องนั้น เดวิดกรอกข้อมูลว่าตนเองเป็นเจ้าของธุรกิจ 4 แห่ง มีลูกจ้างทั้งหมด 70 คน และมีรายจ่ายเดือนละ 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 125.9 ล้านบาท

ต่อมา ทางการได้ตรวจสอบการใช้เงินของเดวิด และความจริงก็เปิดเผยว่าเขาไม่ได้นำเงินที่ได้จากกองทุนของรัฐไปประคับประคองธุรกิจแม้แต่ดอลลาร์เดียว โดยเจ้าหน้าที่พบว่าเดวิดกระหน่ำใช้เงินส่วนตัวอย่างเต็มที่ ทั้งช้อปปิ้งเสื้อผ้าราคาแพง ซื้อเครื่องประดับหรูหรา เที่ยวรีสอร์ตหรู และใช้เงินจำนวนไม่น้อยบนเว็บไซต์หาคู่





รายการที่เดวิดใช้จ่ายไปในเบื้องต้น มีดังนี้

รถ Lamborghini Huracan Evo ในงานเปิดตัวที่อิตาลี (ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล)

ภาพจาก Roman Sigaev / Shutterstock.com



เจ้าหน้าที่ยังตรวจสอบพบอีกว่า ความจริงแล้วธุรกิจของเดวิดมีค่าใช้จ่ายรายเดือนแค่ประมาณ 200,000 ดอลลาร์ หรือประมาณ 6,287,900 บาท เท่านั้น แต่เขากลับระบุข้อมูลในคำร้องไปเกินจริงไปถึง 20 เท่า

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 เดอะนิวยอร์กไทม์ส รายงานว่า เดวิด ที. ไฮน์ส ชายหนุ่มชาวอเมริกัน วัย 29 ปี อาจต้องติดคุก 70 ปี หลังจากนำเงินเยียวยาธุรกิจจากผลกระทบโรค โควิด 19 ที่ได้จากรัฐบาล มาใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย ซื้อของแบรนด์เนมหรูหรา เครื่องประดับราคาแพง และซื้อรถสปอร์ต แลมโบกินี่ในเดือนเมษายน 2563 เดวิดได้ยื่นเรื่องขอกู้เงินจากโครงการ Paycheck Protection Program ซึ่งเป็นกองทุนที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาจัดตั้งขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจและลูกจ้าง ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส (Coronavirus)คำร้องของเดวิดผ่านการอนุมัติ โดยในเดือนพฤษภาคม 2563 เดวิดได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุน 3 ก้อน รวมเป็นเงิน 3,984,557 ดอลลาร์ หรือประมาณ 125.3 ล้านบาท จากนั้นเดวิดได้ทำเรื่องขอกู้เพิ่มอีกหลายครั้ง รวมยอดเงินที่ขอกู้ทั้งหมด 13,542,741 ดอลลาร์ หรือราว 435.9 ล้านบาท- โอนเงินให้กับบุคคลหนึ่งที่ระบุชื่อว่า "แม่" 2 ครั้ง รวมมูลค่า 30,000 ดอลลาร์ หรือประมาณ 943,185 บาท- ช้อปปิ้งที่ห้างหรู Saks Fifth Avenue โดยหมดเงินไปมากกว่า 4,000 ดอลลาร์ หรือกว่า 125,760 บาท- เข้าพักที่โรงแรมหรู Setai Hotel ในไมแอมีบีช รัฐฟลอริดา- ซื้อเครื่องประดับมูลค่า 8,500 ดอลลาร์ หรือประมาณ 267,235 บาท จากแบรนด์ Graff- ซื้อรถ Lamborghini Huracan Evo ราคา 318,497 ดอลลาร์ หรือกว่า 10 ล้านบาทนอกจากนี้แล้ว บริษัททั้ง 4 แห่งของเดวิด ก็ไม่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง และพบว่าบริษัท 2 แห่งของเขา เคยถูกร้องเรียนฐานหลอกลวง และความผิดอื่น ๆ อีกหลายประการเดวิดถูกจับกุมในเวลาต่อมา ในข้อหา คือ ฉ้อโกงสถาบันการเงิน, ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จกับสถาบันสินเชื่อ และ ทำธุรกรรมอย่างผิดกฎหมาย โดยอัยการศาลแขวงฟลอริดาใต้ เปิดเผยว่า หากศาลตัดสินว่ามีความผิดจริงในทุกข้อกล่าวหา เดวิดอาจได้รับโทษจำคุกสูงสุด 70 ปีขอบคุณข้อมูลจาก The New York Times