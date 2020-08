แบบที่ 2

เป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์พืชผลทางการเกษตรที่ได้ลงกล้าเพาะปลูกผลิดอกออกผลเบ่งบานอย่างสดใส พร้อมพระราชทานข้อความว่า "โคกหนองนากับความสุขสดใส" และ "We are farmers together" ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563