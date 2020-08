ส่องเส้นทาง กว่าจะไฟเขียวซื้อ เรือดำน้ำ 2 ลำ - มาดู เงิน 22,500 ล้าน ทำอะไรได้บ้าง

เผยเส้นทาง กองทัพเรือ ขอซื้อ เรือดำน้ำเพิ่ม 2 ลำ ทั้งที่ไม่ซื้อก็ไม่ผิดข้อตกลงใด ๆ กับจีน หลายฝ่ายติง 22,500 ล้าน ช่วยเรื่องปากท้องได้นับแสนคน











จากกรณีการจัดซื้อเรือดำน้ำ 2 ลำ มูลค่ากว่า 22,500 ล้านบาท หลังที่ประชุมอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ICT รัฐวิสาหกิจ และทุนหมุนเวียน ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี 64 ที่มี นายสุพล ฟองงาม เป็นประธานมีมติเห็นชอบ ซึ่งปรากฏว่ามีกระแสสังคมจำนวนมากที่กำลังวิจารณ์ เพราะมองว่าเป็นความไม่เหมาะสมในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ช่วง โควิด 19 นั้น

17 สิงหาคม 2563

- ทางอนุกรรมาธิการฯ ได้ขอให้ กองทัพเรือ นำสัญญาการจัดซื้อแบบ G2G มาให้ที่ประชุม









วันที่ 21 สิงหาคม 2563

- สุดท้าย นายสุพล ฟองงาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ประธานอนุกรรมาธิการฯ ออกเสียงชี้ขาดว่าเห็นชอบ 5 ต่อ 4 เสียง













ประธานคณะอนุฯ แจงเหตุชี้ขาดผ่านงบซื้อเรือดำน้ำ ให้ประเทศอื่นเกรงใจ

- การจัดซื้อไม่ได้มีผลต่องบประมาณที่จะดูแลประชาชน เพราะรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณส่วนใหญ่ดูแลประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว









ส.ส. ก้าวไกล เผยกองทัพเรืออ้าง ถ้าไม่ซื้อปีนี้จะไม่ได้ราคาโปรโมชั่น





ส.ส. เพื่อไทยแฉ เบื้องหลังผ่านงบเรือดำน้ำเพราะได้รับแรงกดดันจาก นายพล ป.

ฝ่ายค้าน ชี้เงิน 22,500 ล้านบาท ช่วยคนไร้งานได้ถึง 750,000 คน

- นอกจากนี้ ยังมีข่าวว่า บริษัทที่เป็นนายหน้าจัดซื้อเรือดำน้ำใกล้ชิดกับผู้มีอำนาจในรัฐบาล และนอกจากได้งานจัดซื้อเรือดำน้ำแล้ว ยังกวาดงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีของทุกกระทรวงอีกด้วย ซึ่งพรรคจะทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าใครได้รับผลประโยชน์จากการจัดซื้อหรือไม่ แล้วรอเจอกันตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจ











กรณ์ จาติกวณิช ยันในวิกฤตเศรษฐกิจ เรือดำน้ำ คือ สิ่งที่ไม่จำเป็น

- นายกรณ์ มองว่าทุกพรรคการเมืองที่สนับสนุนการซื้อเรือดำน้ำต้องมีเหตุผลอธิบายต่อสังคมโดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้





- กองทัพเรือ ชี้แจงการจัดของบประมาณกับทางอนุกรรมาธิการฯ ครุภัณฑ์ มีรายการจัดซื้อเรือดำน้ำใหม่ จำนวน 2 ลำ มูลค่า 22,500 ล้านบาท ซึ่งทางอนุกรรมาธิการฯ มีมติให้แขวนงบไว้ก่อน โดยให้กองทัพเรือไปนำเอกสารมาชี้แจงว่าในสัญญาจะสามารถเลื่อนการจัดซื้อได้หรือไม่- กองทัพเรือ อ้างว่า ไม่สามารถเลื่อนได้เนื่องจากเป็นการจัดซื้อแบบ G2G (รัฐต่อรัฐ) จะทำให้เกิดความเสียหายในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับประเทศจีน- ที่ประชุมอนุกรรมาธิการฯ ครุภัณฑ์ ได้มีการพิจารณาเรื่องการจัดซื้อเรือดำน้ำอีกครั้ง โดยทางกองทัพเรือได้นำสัญญา"Agreement for construction of S26T submarine between government of Thailand and government of China" มาชี้แจงต่อที่ประชุม- ทว่าในสัญญาไม่ได้ปรากฏข้อความตามที่กองทัพเรือกล่าวอ้างในเรื่องความเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับจีน หากมีการเลื่อนการจัดซื้อในปีนี้ รวมถึงในสัญญาก็ไม่ได้มีการระบุพันธะผูกพันให้ต้องซื้อเรือดำน้ำลำที่ 2 และ 3 แต่อย่างใด- ต่อมา ที่ประชุมอนุกรรมาธิการฯ ครุภัณฑ์ ได้พิจารณางบการจัดซื้อเรือดำน้ำ หลัง กองทัพเรือ ยืนยันว่า ไม่สามารถเลื่อนได้ จึงต้องใช้การลงคะแนนเสียง- ผลการลงมติ มีคะแนนเท่ากัน 4 ต่อ 4 เสียง ผู้ที่ลงมติเห็นชอบประกอบด้วย นายจีรเดช ศรีวิราช พรรคพลังประชารัฐ, นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู พรรคประชาธิปัตย์, นางกรนิต งามสุคนธ์รัตนา พรรคพลังประชารัฐ และ นายชยุต ภุมมิกาญจนะ พรรคภูมิใจไทย- นายสุพล ฟองงาม ชี้แจงว่า การจัดหาเรือดำน้ำ ลำที่ 2 และ 3 เป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งได้รับอนุมัติไปแล้ว แต่เมื่อปี 2563 กองทัพเรือ ได้คืนงบประมาณจัดซื้อเรือดำน้ำให้รัฐบาลนำไปช่วย โควิด 19 และขอความเห็นใจจากทางการจีน เลื่อนมาดำเนินการในปี 2564 นี้ ที่ประชุมจึงได้มีมติยืนยันให้กองทัพเรือได้ปฏิบัติตามข้อตกลงเดิมที่ทำไว้กับทางการจีนเท่านั้นเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ- การสั่งซื้อจะช่วยเรื่องความมั่นคงของประเทศ ต้องใช้เวลาต่อเรือถึง 6 ปี กว่าจะส่งมอบ และไม่ได้จ่ายเงินก้อนเดียว แต่เป็นการผ่อนจ่ายเป็นงวด ซึ่งกองทัพเรือยอมตัดลดงบประมาณของตัวเองในด้านอื่น ๆ เพื่อเอามาจัดซื้อ เรือดำน้ำ ไว้คานอำนาจต่อรองในน่านน้ำกับประเทศเพื่อนบ้าน ดูแลรักษาผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศ ให้ประเทศอื่นเกรงใจ เพื่อจะได้ไม่ต้องรบ- นางสาววรรณวรี ตะล่อมสิน ส.ส.พรรคก้าวไกล เล่าเหตุการณ์ในที่ประชุมอนุกรรมมาธิการฯ ครุภัณฑ์ ระบุว่า จากการตรวจสอบ MOU ของ กองทัพเรือ พบว่า การสั่งซื้อเรือดำน้ำไม่พบว่าจะมีความเสียหายใดกับจีน ถ้าไม่ซื้อลำที่ 2 และ 3- นางสาววรรณวรี เผยอีกว่าทางกองทัพเรือ จึงชี้แจงว่าเหตุที่ต้องซื้อเรือดำน้ำเพื่อแสนยานุภาพอันกว้างไกลของประเทศไทย และถ้าไม่ซื้อปีนี้จะไม่ได้ราคาโปรโมชั่น- นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ เผยว่า หลังมีการโหวตเท่ากันที่ 4 ต่อ 4 เสียง มีคนในรัฐบาลระดับนายพล เป็นบิ๊ก "ป." โทรศัพท์มาสั่งให้ประธานฯ ลงมติอีกเสียงหนึ่งให้กับฝั่งรัฐบาล ทั้งที่ โดยปกติแล้วหากคะแนนเท่ากันตัดสินไม่ได้ ก็ต้องเสนอให้ กมธ.ชุดใหญ่ เป็นผู้พิจารณา- ส่วนเรื่อง MOU นั้น กองทัพเรือ ยอมรับว่าไม่มี เพียงแต่บอกว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และคณะ ไปรับปากกับจีนไว้ตั้งแต่ไปซื้อลำแรกมาว่า จะซื้ออีก 2 ลำ- คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ยืนยันว่า ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะใช้เงินจำนวนมหาศาลไปจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ ในขณะที่ประเทศชาติกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ประชาชนกำลังอดอยาก ควรนำเงิน 22,500 ล้านบาท ไปใช้สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับประชาชนคนส่วนใหญ่- โดยเงินจำนวนนี้สามารถช่วยคนตกงาน คนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 6 เดือน จะช่วยนักศึกษาจบใหม่และคนตกงานได้ถึง 750,000 คน- นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เผยว่า ปัจจุบันวิกฤตเศรษฐกิจหนักมาก ไตรมาสสอง GDP ติดลบถึง 12.2% วัคซีนโควิดยังไม่มา นักท่องเที่ยวไม่มี ธุรกิจร้านค้าขนาดเล็กอีก 3 เดือนไม่รู้จะอยู่กันยังไง เข้าใจดีในเหตุผลและความจำเป็นด้านความมั่นคง แต่วินาทีนี้รัฐต้องใช้เงินกองใหญ่ช่วยคนเรื่องปากท้องก่อน- โดยเงิน 22,500 ล้านบาท สามารถช่วยผู้ประกอบ รายละแสนบาท ได้ถึง 2 แสนกว่าราย หรือ ส่งเด็กไปเรียนด้านวิศวกรรม และ นวัตกรรม ที่ต่างประเทศจนจบได้ 22,500 คน ซึ่งเด็กเหล่านี้จะเปลี่ยนประเทศได้ ดีไม่ดีกลับมาสร้างเรือดำน้ำของไทยเราส่งออกเองได้อีกด้วย