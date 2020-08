28 สิงหาคม วันระลึกถึงการจากไปของสัตว์เลี้ยง Rainbow Bridge Remembrance Day

ชวนทำความรู้จัก "วันระลึกถึงการจากไปของสัตว์เลี้ยง" (Rainbow Bridge Remembrance Day) ที่จะจัดขึ้นเป็นประจำในวันที่ 28 สิงหาคม ของทุกปี เพื่อแสดงความคิดถึงเพื่อนซี้แสนรักที่เคยอยู่เคียงข้างกาย

วันระลึกถึงการจากไปของสัตว์เลี้ยง เกิดขึ้นโดยนักเขียนและบล็อกเกอร์ชื่อดัง เจ้าของเพจ Zee & Zoey’s Cat Chronicles หลังจากสูญเสียแมวสุดรักพันธุ์แร็กดอลล์ที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมากว่า 15 ปี ในวันที่ 28 สิงหาคม 2013 เธอเศร้าเสียใจและระบายออกมาผ่านหนังสือชื่อว่า “Purr Prints of the Heart - A Cat’s Tale Of Life, Death and Beyond” ซึ่งกวาดกระแสตอบรับไปได้อย่างท่วมท้น มีคนเข้ามาแชร์ประสบการณ์ร่วมมากมาย จนทำให้เธอฉุกคิดขึ้นมาได้ว่า ความจริงแล้วการสูญเสียสัตว์เลี้ยงเป็นเรื่องสะเทือนอารมณ์สำหรับใครหลายคน ดังนั้น เธอจึงใช้โอกาสนี้เพื่อเป็นเกียรติกับมิสเตอร์แจ๊สและผู้อ่านทุกคน จัดตั้งวันระลึกถึงการจากไปของสัตว์เลี้ยง (Rainbow Bridge Remembrance Day) ขึ้นมา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้คนทั่วโลกได้แชร์เรื่องราวและความทรงจำเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงแสนรักทุกชนิดที่จากไป โดยเริ่มต้นครั้งแรกในวันที่ 28 สิงหาคม 2015 และจัดสืบเนื่องต่อจากนั้นมาเป็นประจำทุกปี