อาร์ตมาก...ศิลปินครีเอตงานศิลป์ ถุงขยะ คนแห่ประมูล กวาดรายได้เกือบ 18 ล้าน !!

เมื่อพูดถึงศิลปะ มันเป็นอะไรที่ใช่ว่าจะมองปุ๊บแล้วซึมซับได้ปั๊บ ในหลาย ๆ ครั้ง งานศิลป์บางแนวช่างเป็นอะไรที่ดูยากแก่การเข้าใจของเราคนทั่วไป บ้างก็แฝงด้วยความหมายลึกซึ้ง หรือล้ำจนดูแล้วงง พินิจแล้วพิจารณาอีกก็ยังหาได้เก็ตไม่



ว่ากันง่าย ๆ ก็คือ ไม่ควรตัดสินอะไรจากภายนอก เพราะสิ่งที่เรามองเห็น เพียงแค่มองแวบเดียวแล้วคิดว่ามันไร้ค่า แต่แท้จริงแล้ว หากมองดูให้ดี ๆ เราอาจพบว่าเนื้อในมันสูงค่ากว่าที่เราคิด

ก็ได้แต่คิดได้อย่างเดียว ตามวลีอมตะที่ว่า "Beauty is in the eye of Beholder" นั่นก็คือ "ความงามมันแล้วแต่สายตาของคนมอง"เช่นเดียวกันกับผลงานของ เกวิน เติร์ก (Gavin Turk) ศิลปินแนวโมเดิร์น (Modernist) และ อาว็อง-การ์ด (Avant-Garde) คนนี้ เขาได้สร้างสรรค์งานศิลป์มาแล้วมากมาย และมีอยู่ 1 ชุด ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับเขา นั่นก็คือคอลเลกชั่น Bin Bag หรือแปลได้ว่า ถุงขยะ ......จากการรายงานของ เว็บไซต์แลดไบเบิล เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563 ระบุว่า เกวิน เติร์ก จบการศึกษาจากสถาบันศิลปะเก่าชื่อดังอายุ 183 ปี อย่าง Royal College of Art ซึ่งก่อตั้งในคริสตศวรรษที่ 19นอกจากนี้แล้ว เขายังเป็นหนึ่งในกลุ่ม Young British Artists ที่ได้สร้างปรากฎการณ์ศิลปะยุคใหม่ในช่วงทศวรรษที่ 1980 ที่ส่งอิทธิพลไปทั่วทั้งโลก แค่นี้ก็พอบอกได้ว่าแล้วเขาไม่ธรรมดาเอกลักษณ์ของ เกวิน คือ การสร้างสรรค์ศิลปะที่ดูธรรมดา ๆ แต่ไม่ธรรมดา ภายใต้เทคนิคเก่าแก่ Trompe-L'oeil หรือ ศิลปะภาพลวงตา โดยผลงานชิ้นเอกของเกวินอย่าง คอลเลกชั่น Bin Bag หรือ ถุงขยะ ก็สร้างด้วยเทคนิคนี้ มันช่างดูเหมือนถุงดำดี ๆ นี่เองที่มีในทุกครัวเรือน ดูแล้วดูอีกก็ดูเหมือนถุงขยะที่พร้อมโยนลงถัง หรือวางทิ้งไว้รอให้เทศบาลมาเก็บแต่แท้จริงแล้ว ถุงดำที่เราเห็นคือ ทองแดง ที่หล่อหลอมออกมาเป็นรูปทรงถุงขยะ และทาทับด้วยสีดำ ซึ่งเกวินสร้างสรรค์มันออกมาได้ดูเหมือนจริงมาก แม้แต่ดูใกล้ ๆ ก็ยากที่จะแยกออกว่าเป็นรูปปั้น ไม่ใช่ถุงดำจริง ๆนอกจากถุงขยะแล้ว เกวินยังสร้างสรรค์งานศิลป์ด้วยเทคนิคภาพลวงตาอีกหลายชิ้น อาทิ ลังกระดาษ แก้วน้ำพลาสติก แตงโม รวมไปถึง ถุงนอน ซึ่งผลงานเหล่านี้ล้วนมีความหมายลึกซึ้งเกวินได้นำผลงานของเขา 46 ชิ้น ขึ้นทะเบียนบนเว็บไซต์ประมูลงานศิลปะ Philips Auctions House โดยผลงานส่วนใหญ่ถูกประมูลขายไปเรียบร้อยแล้ว และแต่ละชิ้นขายได้ในราคาแพงลิบงานศิลป์คอลเลกชั่นถุงขยะบนเว็บไซต์ มีทั้งหมด 10 ชิ้นด้วยกัน และถูกประมูลขายไปแล้ว 8 ชิ้น โดยผลงานที่ราคาแพงที่สุดเป็นรูปปั้น "กองขยะ" 2 ชิ้น ชิ้นแรกถูกประมูลขายได้ในราคาสูงที่สุด คือ 104,500 ปอนด์ หรือกว่า 4.24 ล้านบาท (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน) อีกชิ้นถูกประมูลขายได้ในราคา 131,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 4.11 ล้านบาท- Tip n.2 (หมายเลข 287) ประมูลขายได้ 39,650 ปอนด์ หรือ 1,610,355 บาท- Trash (หมายเลข 224) ประมูลขายได้ 60,000 ดอลลาร์ หรือ 1,883,400 บาท- Trash (หมายเลข 210) ประมูลขายได้ 75,000 ดอลลาร์ หรือ 2,354,250 บาท- Pile (หมายเลข 128) ประมูลขายได้ 104,500 ปอนด์ หรือ 4,244,190 บาท- Pile (หมายเลข 142) ประมูลขายได้ 131,000 ดอลลาร์ หรือ 4,112,090 บาท- Dump (หมายเลข 146) ประมูลขายได้ 28,750 ปอนด์ หรือ 1,167,660 บาท- Dumb (หมายเลข 237) ประมูลขายได้ 40,000 ดอลลาร์ หรือ 1,255,600 บาท- Dump (หมายเลข 53) ประมูลขายได้ 32,500 ปอนด์ หรือ 1,319,963 บาทสำหรับไอเดียในการสร้างสรรค์งานศิลป์คอลเลกชั่นนี้นั้น เกวินให้ความเห็นว่า ตัวเขาเองมีถุงดำมากมายอยู่ในบ้าน จนกระทั่งวันหนึ่ง อยู่ดี ๆ เขาก็ตระหนักได้ว่า ตนเองครอบครองสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง โดยที่ไม่เคยรู้ตัวมาก่อน"ถุงดำที่เต็มไปด้วยของไม่ใช้แล้ว มันถูกโยนทิ้งไปโดยพฤติกรรมการบริโภคที่สิ้นเปลืองของพวกเรา อะไรก็ตามที่ถูกโยนทิ้งไปมันคือสิ่งหนึ่งที่กำหนดความเป็นตัวตนของเรา ซึ่งเราได้โยน ๆ มันไปโดยไม่แคร์ ไม่แยก ไม่รีไซเคิล แต่ในทางกลับกัน เวลาเราจะนำสิ่งของใด ๆ ไปแสดงโชว์ในพิพิธภัณฑ์ที่เรามองว่าสูงค่า เราได้เลือกแล้วเลือกอีก คัดแล้วคัดอีกถุงขยะที่คุณเห็นอยู่นี้ มันคือผลงานศิลปะที่ห่อหุ้มไว้ด้วยเทคนิกคลาสสิกอย่างภาพลวงตา ถุงขยะเหล่านี้มันทำให้คุณย้อนคิดพิจารณาอีกครั้งถึงคุณค่าของศิลปะ และแรงกายแรงใจที่ใช้ทุ่มเทในการสร้างสรรค์มันขึ้นมา" เกวิน กล่าวขอบคุณข้อมูลจาก