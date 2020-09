กรุงไทย ปรับ Krungthai NEXT เวอร์ชั่นใหม่ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์แห่งอนาคต

ธนาคารกรุงไทย เปิดตัวแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เวอร์ชั่นใหม่ รองรับธุรกรรมทางการเงินแบบไร้ขีดจำกัด โดยนำสุดยอดเทคโนโลยีระดับโลก สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในการใช้งาน "Live Life to the NEXT" เพื่อให้ทุกคนใช้ชีวิตให้เก่งขึ้น ในแอปพลิเคชันเดียว ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ทางธุรกรรมของชีวิตแห่งอนาคต โดยมี นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย พร้อมผู้บริหารธนาคารกรุงไทย และณเดชน์ คูกิมิยะ ในฐานะพรีเซ็นเตอร์ ร่วมในงานเปิดตัวในครั้งนี้ ณ ชั้น 24 JustCo Coworking space สามย่านมิตรทาวน์ วันที่ 23 กันยายน 2563