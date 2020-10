สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงประทานการสอนหัวข้อแฟชั่นที่จุฬาฯ เมื่อปี 61

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงประทานสอนเรื่องการออกแบบ แก่นิสิตปริญญาโทและเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

















สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ในหัวข้อ The combination of art and design