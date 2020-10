บริษัท กักเคน โฮลดิ้งส์ (Gakken Holdings Co., Ltd.) บริษัทชั้นนำด้านการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น จับมือกับบริษัท เอช.ไอ.เอส.ทัวร์ส์ (H.I.S. Tours Co., Ltd.) บริษัทเอเจนซี่ชั้นนำด้านการท่องเที่ยว ร่วมมือในการเปิดศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภายใต้ชื่อกักเคน คลาสรูม (Gakken Classroom) ซึ่งส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 ทั่วประเทศไทย