2 ธันวาคม วันสากลแห่งการเลิกทาส (International Day for the Abolition of Slavery)

การเป็นทาสในทุกรูปแบบควรจะหมดไปจากโลกใบนี้ และในทุกวันที่ 2 ธันวาคมของทุกปี วันสำคัญสากลวันนี้จะช่วยเตือนให้ทุกประเทศตระหนักถึงปัญหาทาสกันมากขึ้น

2 ธันวาคม วันแห่งการเลิกทาสสากล

วันสากลแห่งการเลิกทาส หรือภาษาอังกฤษ คือ International Day for the Abolition of Slavery ตรงกับวันที่ 2 ธันวาคมของทุกปี โดยองค์การสหประชาติหรือ UN เลือกวันนี้เพราะเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ. 1949 เป็นวันที่มีการจัดประชุมการปราบปรามการลักลอบค้ามนุษย์ และการค้าประเวณีในเวทีระดับโลก ซึ่งจุดประสงค์ของการมีวันแห่งการเลิกทาสสากลก็เพื่อกำจัดความเป็นทาสในทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นบนโลก ไม่ว่าจะเป็นการค้ามนุษย์ การใช้ประโยชน์ทางเพศเพื่อการค้า แรงงานเด็ก การบังคับแต่งงาน หรือการนำเด็กไปใช้ประโยชน์ในสถานการณ์ขัดแย้งทางอาวุธ เป็นต้น

ความสำคัญของวันเลิกทาสสากล

ปัจจุบันทั่วโลกมีการค้าทาสยุคใหม่ (Modern Slavery) มากกว่า 40 ล้านคน ซึ่งองค์การสหประชาชาติมีความพยายามที่จะต่อสู้กับปัญหาทาสมาอย่างยาวนาน จึงจัดให้มีวันสากลแห่งการเลิกทาสขึ้นก็เพื่อเป็นสัญลักษณ์ ให้ทุกประเทศตระหนักถึงปัญหาทาสกันมากขึ้น และร่วมมือกันสอดส่องดูแล แก้ปัญหา ขจัดขบวนการสร้างทาสในพื้นที่ของตัวเอง เพื่อให้ปัญหานี้หมดไป คืนสิทธิเสรีภาพให้ประชาชนทุกคนในประเทศมีความเท่าเทียม และปราบปรามกลุ่มคนที่ใช้อำนาจมืดมาขู่เข็ญหรือเกณฑ์คนไปเป็นทาส แสวงหาผลประโยชน์ด้วยการทำร้ายมนุษย์ด้วยกัน โดยเฉพาะปัญหาทาสในรูปแบบแรงงานที่ถูกบังคับขู่เข็ญ แรงงานเด็ก และการค้ามนุษย์ ที่ทางองค์การสหประชาชาติคิดว่าเป็นปัญหาเรื้อรังมานาน และควรจัดการให้หมดไปอย่างเร่งด่วน

ในขณะที่คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอย่างอิสระ มีทางเลือกที่เลือกได้ด้วยตัวเอง แต่ก็ยังมีคนอีกกลุ่มที่ต้องเผชิญการกดขี่ ข่มเหง การเอารัดเอาเปรียบ หรือถูกหลอกลวงให้ทำงานหนัก ถูกริดรอนสิทธิเสรีภาพอย่างที่เขาควรจะได้รับ และหากพบเห็นการค้ามนุษย์หรือการสร้างทาสในรูปแบบไหน ก็อยากขอความร่วมมือทุกคนแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแล ช่วยให้กระบวนการนำคนไปเป็นทาสได้หมดไปจากโลกของเรา