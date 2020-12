ผัวเมียเศรษฐี ทำเครื่องเพชร 7.5 ล้าน หาย ช็อกหัวใจจะวาย แต่สวรรค์ยังเป็นใจ

ผัวเมียเศรษฐี ทำเครื่องเพชร 7.5 ล้าน หล่นหาย ช็อกหัวใจแทบวาย แต่งานนี้โชคเข้าข้าง สวรรค์เป็นใจ







หลังจากเสร็จงาน ทั้งสองได้เก็บเครื่องเพชรมูลค่า 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 7.5 ล้านบาท ใส่กระเป๋ากลับบ้าน โดยกระเป๋าเก็บไว้ในกระโปรงหลังรถ





ในระหว่าง ขณะที่ขับผ่านถนนอินเดียน ร็อกส์ ใกล้กับย่านเวสต์เบย์ ฝากระโปรงท้ายรถเกิดเปิดขึ้นมา และกระเป๋าเครื่องเพชรก็กระเด็นหล่นหายไป





อลีฟ กล่าวว่า ทันทีที่รู้ว่าเครื่องเพชร เธอตกใจมากและใจหายวาบ หัวใจหล่นไปถึงตาตุ่ม แต่ก็โล่งใจในทันใด เพราะรู้ว่าเครื่องเพชร 7.5 ล้าน ปลอดภัยดี



ชายคนหนึ่งไม่เพียงพบกระเป๋าเครื่องเพชรเท่านั้น แต่เขายังแจ้งตำรวจ เพื่อให้แน่ใจว่าของมูลค่าสูงนี้จะส่งถึงมือเจ้าของได้ถูกคน

ดร.โจ ฟิตเจอรัลด์ และ อาลีฟ ฟิตเจอรัลด์ ภรรยา เป็นหนึ่งในสปอนเซอร์ของงานการกุศล Denim and Diamonds ของมูลนิธิ Hands Across the Bay ซึ่งจัดขึ้นในคืนวันที่ 5 ธันวาคม ที่เมืองแทมปา รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกาคู่สามีภรรยาฟิตเจอรัลด์ไม่รู้เลยว่ากระเป๋าเครื่องเพชรหาย จนกระทั่งอาลีฟเช็กดูโทรศัพท์มือถือ ก็พบว่ามีสายไม่ได้รับหลายสาย และข้อความจำนวนมาก แจ้งว่ามีคนพบเจอกระเป๋าใส่เครื่องเพชรของพวกเขา และต้องการนำส่งคืนสามีภรรยาขอบคุณชายคนนี้มาก และกล่าวว่าพวกเขารู้สึกโชคดีเป็นอย่างยิ่งที่บนโลกใบนี้มีคนดีแบบเขาอยู่ทั้งสองเตรียมที่จะเดินทางไปพบกับพลเมืองดีคนนี้ และมอบรางวัลให้เป็นการตอบแทน เพื่อแสดงความขอบคุณ เพราะเขาเปรียบเสมือนของขวัญคริสต์มาสที่กลายเป็นความจริงขอบคุณข้อมูลจาก ABC Action News - WFTS