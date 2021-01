ไม่ทันใจ ! หนุ่มฉีดชาเห็ดเมาสกัด เข้าเส้นเลือด ทำอวัยวะล้มเหลว หวิดชะตาดับ

ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล





เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 เว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์ รายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีชายวัย 30 ปีรายหนึ่ง ซึ่งเป็นโรคไบโพลาร์ (Bipolar disorder) หรือ อารมณ์แปรปรวนสองขั้ว ถูกนำตัวส่งห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ในรัฐเนแบรสกา สหรัฐอเมริกา ภายหลังจากมีอาการอาเจียนเป็นเลือด ท้องร่วง คลื่นไส้ รวมทั้งมีลักษณะตัวเหลือง สับสน อ่อนเพลีย และพูดไม่รู้เรื่อง

อย่างไรก็ดี ผู้ป่วยรายดังกล่าวนำเห็ดชนิดนี้มาต้มสกัดเป็นชา แต่ไม่ได้ดื่มบริโภคเข้าไป แต่ใช้วิธีการฉีดเข้าเส้นเลือด ซึ่งผลการทดสอบในเวลาต่อมา พบว่า เชื้อราเข้าไปเติบโตในหลอดเลือด และมีภาวะระบบหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ แพทย์ใช้ความพยายามในกระบวนการรักษา กำจัดสารพิษในเลือด

ตามรายงานที่ถูกตีพิมพ์ลงในวารสารทางการแพทย์ Journal of the Academy of Consultation-Liaison Psychiatry ระบุว่า ผลการตรวจร่างกายพบว่า ตับของผู้ป่วยถูกทำลายโดยเชื้อรา และไตของเขาก็ไม่สามารถทำงานได้เต็มที่ หรือกล่าวได้ว่า เขากำลังเข้าสู่ภาวะอวัยวะล้มเหลวแพทย์ทราบในภายหลังว่า ชายคนดังกล่าวหยุดกินยารักษาอาการป่วยทางจิตของเขา ทำให้เกิดภาวะวิตกกังวล ซึมเศร้ามีอาการคลุ้มคลั่ง และขาดสติ ก่อนจะไปใช้เห็ดเมา (Magic Mushrooms) ซึ่งถือเป็นสารเสพติดจากธรรมชาติ มีสารซิโลไซบิน (Psilocybin) ทำให้เกิดอาการหลอนและมึนเมาหลังจากใช้เวลาในโรงพยาบาล 22 วัน ผู้ป่วยรายดังกล่าวเริ่มฟื้นตัว แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ พร้อมทั้งสั่งยาปฏิชีวนะ 2 ชนิด และยาต้านเชื้อราอย่างต่อเนื่องสำหรับเห็ดเมา หรือที่คนไทยรู้จักในชื่อเห็ดขี้ควาย ถูกพิจารณาให้เป็นสิ่งถูกกฎหมายสำหรับการใช้เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ในรัฐโอเรกอน ในเมืองเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด และเมืองโอกแลนด์ รัฐแคลิฟอร์เนียขอบคุณข้อมูลจาก New York Post