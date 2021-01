พนง.ร้านอาหารช่างสังเกต แอบส่งโน้ตลับ ช่วยชีวิตเด็กถูกพ่อแม่ทารุณได้สำเร็จ

ภาพจาก Orlando Police Department



- เด็กชายวัย 11 ขวบ ในเมืองออร์แลนโด ในรัฐฟลอริดา สหรัฐฯ ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวถูกพ่อแม่ทำร้ายร่างกายมานาน แต่ในที่สุดก็ได้รับการช่วยเหลือ เพราะความช่างสังเกตและไหวพริบของพนักงานร้านอาหาร



- กระดาษโน้ต เขียนข้อความว่า "DO YOU NEED HELP? OK (ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม)"

- ฟลาเวน คาร์วัลโญ่ เป็นพนักงานเสิร์ฟที่ร้าน Mrs. Potato ในออร์แลนโด เมื่อวันที่ 1 มกราคม ที่ผ่านมา เธอเห็นเด็กชายรายหนึ่ง เข้ามาในร้านกับครอบครัวรวม 4 คน แต่ทุกคนได้อาหาร ยกเว้นเด็กชาย- พ่อเลี้ยงของเด็กชาย ที่ภายหลังทราบชื่อว่า ทิโมธี วิลสัน อายุ 34 ปี บอกกับพนักงานในตอนนั้นว่า ลูกของเขาจะกลับไปกินอาหารเย็นที่บ้าน จึงไม่สั่งอาหารให้- ทว่า ฟลาเวน สังเกตเห็นถึงความผิดปกติ เด็กชายมีรอยฟกช้ำและรอยแผลถลอกบนใบหน้า มีแผลใหญ่ที่คิ้วและตา รวมไปถึงที่แขน- ฟลาเวนเชื่อว่าต้องมีบางอย่างไม่ดีเกิดขึ้นกับเด็กชาย เธอจึงหาทางช่วยเหลือ โดยการเขียนโน้ตแอบให้เด็กชายอ่าน โดยไม่ให้พ่อและแม่ของเขาเห็น- ในตอนแรกเด็กชายส่ายหน้าปฏิเสธ แต่ฟลาเวนยังไม่ล้มเลิกความพยายาม เธอแอบส่งโน้ตให้เด็กชายอ่านอีกครั้ง และครั้งนี้เขาพยักหน้า เธอรีบไปบอกเจ้าของร้าน ซึ่งเห็นด้วยให้เธอแจ้งตำรวจทันที- ตำรวจพาเด็กชายส่งโรงพยาบาล แพทย์ตรวจเช็กพบบาดแผลทั่วร่างกาย ถูกบังคับอดอาหาร การบาดเจ็บของเด็กมีระดับรุนแรง รวมไปถึงสภาพจิตใจของเด็กด้วย- เจ้าหน้าที่เผยว่า เด็กชายเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว ถูกทารุณทรมานสารพัดหลายครั้ง ถูกทุบตี มัดมือมัดเท้า รวมทั้งลงโทษบังคับให้ทำท่าแพลงก์ครั้งละ 30 นาที หากไม่สำเร็จก็จะโดนตีซ้ำ- ตำรวจใช้เวลาในการสืบสวนและรวบรวมหลักฐาน กระทั่งเมื่อวันที่ 6 มกราคม ที่ผ่านมา สามารถจับกุมพ่อเลี้ยงของเด็กชาย ในข้อหาทารุณกรรมและใช้ความรุนแรงต่อเด็ก- คริสเตน สวอนน์ อายุ 31 ปี แม่ของเด็กชาย ยอมรับว่ารู้เรื่องทั้งหมด แต่ช่วยอะไรไม่ได้ ตำรวจตั้งข้อหา 2 ข้อหา เกี่ยวกับใช้ความรุนแรงและละทิ้งการดูแลบุตร- ตำรวจกล่าวแสดงความชื่นชมฟลาเวน ระบุว่า เพราะความใส่ใจอย่างจริงใจของ เธอนำไปสู่การช่วยเด็กคนหนึ่งให้รอดพ้นจากความรุนแรงที่เป็นอันตรายต่อชีวิตได้ตำรวจ กล่าวขอบคุณข้อมูลจาก Fow News