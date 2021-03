ไป๊ ทาคน คัมแบ็ก.. โพสต์ IG อีกครั้งหลังหายตัว ยืนยันตัวจริงด้วยคลิปนี้ !

ภาพจาก Instagram paing_takhon ภาพจาก Instagram paing_takhon



ทำเอาหลายคนเป็นห่วงอย่างมาก หลังจาก ไป๊ ทาคน นายแบบเมียนมาชื่อดัง ซึ่งออกมาชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐประหารในประเทศอย่างจริงจัง หายตัวไปอย่างลึกลับ ไม่มีความเคลื่อนไหวในโซเชียลมาหลายวัน แถมครอบครัวยังไม่สามารถติดต่อได้ จนพี่สาวยังออกมาโพสต์ประกาศตามหาหลังจากนั้น ไป๊ ทาคน ก็โพสต์ IG Story เป็นคลิปของตัวเขาเองขณะอยู่บนรถ ซึ่งช่วยยืนยันว่าเป็นตัวจริงกลับมาแล้ว จากนั้นเจ้าตัวก็โพสต์คลิปของน้องแมวที่เลี้ยงไว้ บอกว่า "I miss them so much" ก่อนจะโพสต์เฟซบุ๊ก เป็นจดหมายเปิดผนึกถึงผู้นำทุกประเทศในโลก อธิบายถึงเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในตอนนี้ ระบุว่า เด็กและเยาวชนหลายคนกำลังถูกฆ่าโดยกองกำลังทหาร และถูกกล่าวหาจากรัฐบาลว่าเป็นผู้ก่อการร้าย เนื่องจากออกมาเรียกร้องเพื่อสิ่งที่เชื่อว่าถูกต้อง โดยไม่มีเสรีภาพในการแสดงออก เขาขอวิงวอนให้ UN และทุกประเทศประณามสิ่งที่เกิดขึ้น และโปรดดำเนินการช่วยเหลือ