แต่ในที่สุด งานแต่งงานก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี บ่าวสาวได้กลายเป็นสามีภรรยากันเต็มตัว และทุกคนรอดปลอดภัย เป็นงานแต่งงานที่สุดแสนจะเป็นวันแห่งความทรงจำ ที่คงไม่มีใครลืมได้ลง

สถานการณ์การประท้วงต่อต้านการรัฐประหารในเมียนมา คุกรุ่นดุเดือดยิ่งขึ้นทุกวัน เพราะตำรวจและทหารได้ใช้ความรุนแรงในการสลายชุมนุม รวมทั้งใช้กระสุนจริงยิงประชาชน ในขณะเดียวกัน การใช้ชีวิตก็ยังต้องดำเนินชีวิตต่อไปเช่นเดียวกับหนุ่มสาวคู่นี้ ทั้งสองได้เข้าพิธีแต่งงานกันที่เมืองทวาย ทางตอนใต้ของประเทศเมียนมา และมันเป็นวันแห่งความทรงจำที่พวกเขาจะไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิต…..ตอนแรกทุกอย่างปกติดี บรรยากาศในวันวิวาห์เป็นไปอย่างหวานชื่น ท่ามกลางญาติพี่น้อง เพื่อนฝูงและแขกเหรื่อที่มาร่วมแสดงความยินดี จนกระทั่งจู่ ๆ ก็เกิดเรื่องขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ กองกำลังรักษาความปลอดภัย จำนวนหลายสิบนาย ปรากฏตัวขึ้นบนถนนบริเวณหน้าบ้านที่จัดงาน และได้เริ่มระดมยิงแก๊สน้ำตา ทุกคนงานแต่งต่างแตกตื่นตกใจ ทั้งแขกเหรื่อและช่างภาพลงไปนอนกับพื้น เพราะกลัวกระสุนปลิวเข้ามาอย่างไรก็ตาม The Show Must Go On บ่าวสาวตั้งสติแล้วดำเนินพิธีต่อไป แต่สถานการณ์ไม่ดีขึ้นเลย เพราะควันแก๊สน้ำตาแทรกเข้ามาในร่องกระจก ทำให้ทุกคนน้ำหูน้ำตาไหล ต้องหาอะไรปิดปากปิดจมูกเจ้าของโพสต์เล่าว่า เขาบอกกับเจ้าภาพว่า ให้คิดเสียว่าควันนี่คือหมอกเย็น ๆ ในฤดูหนาว ก็เข้ากับบรรยากาศไปอีกแบบ ทำให้ทุกคนหัวเราะกันทั้งน้ำตา