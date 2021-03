วันนี้ (11 มีนาคม 2564) นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ร่วมกับ มร.โมะริคาซุ ชกกิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสนับสนุนการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงอำนวยความสะดวกในการหาสถานีชาร์จทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชัน MEA EV Application สนองนโยบายภาครัฐบาลมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้า(EV)-ยานยนต์ไฟฟ้าแบบปลั๊กอินไฮบริด(PHEV) เพื่อลดมลภาวะทางอากาศ ตอบโจทย์การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้นำการขับเคลื่อนการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย มุ่งมั่นขับเคลื่อน วิสัยทัศน์พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสสำคัญในการเตรียมความพร้อมรองรับการใช้ยานยนต์พลังไฟฟ้าทดแทนรถยนต์น้ำมันในอนาคตอันใกล้นี้ และขยายสถานีอัดประจุไฟฟ้าในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้มีเพิ่มมากขึ้น โดย MEA เป็นผู้ดูแลด้านระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าภายในบ้านอยู่อาศัย เพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างความปลอดภัยในระบบไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าของบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

นอกจากนี้ ความร่วมมือในดังกล่าวยังรวมถึงการศึกษา พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกันเกี่ยวกับเทคโนโลยี V2X (Vehicle to Everything) ที่มีอยู่ในรถยนต์ มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี ที่สามารถใช้เป็นแหล่งจ่ายพลังงานได้ด้วยเทคโนโลยี V2H (Vehicle to Home) โดย EV หรือ PHEV จะทำการชาร์จไฟฟ้าเก็บไว้ และทำหน้าที่เป็นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับครัวเรือนได้เมื่อจอดพัก โดยมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้จัดแสดงระบบนิเวศพลังงานไฟฟ้าแห่งอนาคต "เดนโด ไดร์ฟ เฮ้าส์" (Dendo Drive House) ณ สถาบันการศึกษาและฝึกอบรมของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ถือเป็นการเพิ่มคุณค่าของ EV หรือ PHEV และยังสร้างระบบเครือข่ายพลังงานในอนาคตต่อไป



#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

Energy for city life, Energize smart living